ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

お茶感覚で楽しむ、飲むお出汁という新習慣。【味の素】ミシュラン二つ星監修の極上だし茶がAmazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

スクリーンショット 2025-08-10 225549


厳選されただし素材を、新たな発想と革新技術で仕上げ、 手軽に楽しめるようアレンジしたドリップ式飲むおだし。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-10 225705


自分の手で丁寧にドリップすることでリラックスできる豊かな時間も一緒に味わうことができる。

スクリーンショット 2025-08-10 225716


老舗のかつお節店と組んで、専用のかつお節を一から開発。燻すための薪にまでこだわった。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-10 225736


普段使い用途として色々な品種を試し、自分好みの味を探したり、日頃お世話になっている方へのギフトにも。