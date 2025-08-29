お茶感覚で楽しむ、飲むお出汁という新習慣。お湯を注ぐだけで料亭気分！【味の素】ミシュラン二つ星監修の極上だし茶がAmazonで販売中！
お茶感覚で楽しむ、飲むお出汁という新習慣。【味の素】ミシュラン二つ星監修の極上だし茶がAmazonで販売中！
厳選されただし素材を、新たな発想と革新技術で仕上げ、 手軽に楽しめるようアレンジしたドリップ式飲むおだし。
自分の手で丁寧にドリップすることでリラックスできる豊かな時間も一緒に味わうことができる。
老舗のかつお節店と組んで、専用のかつお節を一から開発。燻すための薪にまでこだわった。
普段使い用途として色々な品種を試し、自分好みの味を探したり、日頃お世話になっている方へのギフトにも。
