¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¡È¿è¤Êº¹¤·Æþ¤ì¡É¡¡¡Ö¼«¤é¥«¥Ã¥È¡×¡õ¤Û¤ªÄ¥¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ê40¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬29Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âè6ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼«¤é¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¡£¾¾ËÜ¤¬¥¹¥¤¥«¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤ä¡¢¼«¤é¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼êºÝ¤è¤¯¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»£±Æ¤â²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤ËÉé¤±¤ºº£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
