俳優の浜辺美波さんが自身のインスタグラムで、誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 浜辺美波 】「今年も元気に焼肉の日」8月29日の誕生日を報告 愛犬2頭 “5歳と4歳” の年齢も報告する溺愛ぶり



公式サイトによると、浜辺さんは2000年8月29日生まれ。浜辺さんは自身のインスタグラムで「今年も元気に焼肉の日を迎えることができました」と “8月29日” と「や（き）にく」をかけてユーモラスに報告しています。







浜辺さんは、合わせて、各文末にいちいち犬の顔の絵文字を添えるほどはしゃいでいて「愛犬、ぽぷは5歳、こぺは4歳です」「ぽぷこぺと仲良くお誕生日をお祝いしました」とまで報告する溺愛ぶりです。







浜辺さんは「写真はマネージャーさんと親友たちが撮ってくれたものです」としていて、とっさに撮ったと思われる画角の中に、それぞれの浜辺さんが素の表情を見せていて、いずれも安心感と自身に満ちているように見えます。









浜辺さんは「また1年元気に、そしてパワフルを目標にがんばります！」と抱負を述べていて、フォロワーからは沢山の祝意が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】