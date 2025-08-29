＜中津川 WILD WOOD＞、キャンパーのためのナイトイベント開催決定＋プロレスエリアも登場
新たな野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD＞が9月20日および21日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。その初日終演後、ナイトイベント＜Star Guitar (Supported by JOYSOUND and ICHIOKA KOGHO)＞の実施が決定した。
キャンプ宿泊が可能な＜中津川 WILD WOOD＞は、その夜を存分に楽しむためのキャンパーズイベントとして、酒と音楽を心ゆくまで楽しめるDeepなクラブエリア、プロレス団体“DRAGON GATE”が初参戦するプロレスエリア、スナックストリート＆JOYSOUNDカラオケエリアなど、幅広いコンテンツが充実した＜Star Guitar＞を繰り広げる。クラブエリアのゲストDJとして、NONA REEVESの西寺郷太、須永辰緒(sunaga t experience) の出演も決定している。
＜Star Guitar＞は＜中津川 WILD WOOD 2025＞2日通し券、または20日入場券をお持ちの方が参加可能だ。チケットは各プレイガイドで一般発売中。キャンプ券はイープラスにて。さらに、手ぶらでキャンプができるキャンプグッズのレンタルの事前予約が9月3日正午からスタートする。
■＜中津川 WILD WOOD 2025＞
9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ
9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ
open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定
岐阜県中津川市茄子川1683-797
【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順
ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)
【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)
【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順
ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)
▼チケット ※全て税込
・2日通し券 \19,800
・20日(土)入場券 \12,100
・21日(日)入場券 \12,100
※保護者(20歳以上)1名につき、同伴の小学生以下2名まで入場無料
・中高生割 2日通し券 \13,200
・中高生割 20日(土)入場券 \7,700
・中高生割 21日(日)入場券 \7,700
※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。
・オートキャンプ＋2日通し券 ￥55,000 ※SOLD OUT
※キャンプサイト(特大)＋テント横付け駐車場＋2日通し券
・コンフォートキャンプ＋2日通し券 \37,400
※キャンプサイト＋近隣駐車場＋2日通し券
・コンフォートキャンプ \17,600 ※SOLD OUT
※キャンプサイト+近隣駐車場
・シンプルキャンプ＋2日通し券 \29,700
※キャンプサイト[駐車場なし]＋2日通し券
・シンプルキャンプ \9,900
※キャンプサイト (駐車場なし)
・場外駐車場 ※SOLD OUT
・臨時駐車場2日券＋2日通し入場券 ※SOLD OUT
・20日(土)臨時駐車場券＋20日(土)入場券 ※SOLD OUT
・21日(日)臨時駐車場券＋21日(日)入場券 \15,950〜
・臨時駐車場2日券 ※SOLD OUT
・20日(土)臨時駐車場券 ※SOLD OUT
・21日(日)臨時駐車場券 \3,850
※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。
※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。
◯有料シェードエリア ※SOLD OUT
・レストスペース(スペースのみ) \6,000
・レンタルテント&スペース \8,000
・お土産テント&スペース \13,000
・レンタルタープ&スペース \18,000
・プレミアムタープ&スペース \27,000
各プレイガイドでチケット一般発売中
※キャンプ券・駐車場券・有料シェードエリアはイープラスで取り扱い
チケット詳細：https://nakatsugawawildwood.com/2025/ticket/
・イープラス：https://eplus.jp/wildwood2025/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/nakatsugawawildwood/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/nakatsugawawildwood/
◯ふるさと納税：中津川市へのふるさと納税返礼品として入場券取り扱い
申込可能サイト：ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、JALふるさと納税、ANAのふるさと納税 ほか
◯有料シャトルバス(事前予約制)
往復 \2,100(税・手数料込) ※小学生以下無料
詳細：https://nakatsugawawildwood.com/2025/access/#bus
◯オフィシャルバスツアー
株式会社トップ/トップトラベル
詳細：https://top-hosting.jp/nww2025/index.php
主催：中津川 WILD WOOD実行委員会
