　タレントの井上和香（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。“唇”がソックリな長女（10）との親子ショットを公開した。

　「小4の娘がくっついてきてくれた　いつまでこうやってくっついてきてくれるのかな〜　お母さんはいつまでもくっついて欲しい」とつづり、井上に抱きつく長女との親子2ショットをアップ。母に抱きつきほほ笑む長女からは、母譲りのふっくらした唇がチラ見えしている。

　この投稿を見たファンからは「唇がお母さんそっくり……。遺伝ってスゴいなぁ〜」「そっくりですね」などと、井上そっくりな長女の唇に反響が集まっていた。

　井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。