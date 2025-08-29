井上和香、“母そっくりの唇” 10歳長女と密着ショットに反響「唇がお母さんそっくり…。遺伝ってスゴいなぁ〜」
タレントの井上和香（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。“唇”がソックリな長女（10）との親子ショットを公開した。
【写真】「遺伝ってスゴいなぁ〜」“母そっくりの唇” 長女＆井上和香の密着ショット
「小4の娘がくっついてきてくれた いつまでこうやってくっついてきてくれるのかな〜 お母さんはいつまでもくっついて欲しい」とつづり、井上に抱きつく長女との親子2ショットをアップ。母に抱きつきほほ笑む長女からは、母譲りのふっくらした唇がチラ見えしている。
この投稿を見たファンからは「唇がお母さんそっくり……。遺伝ってスゴいなぁ〜」「そっくりですね」などと、井上そっくりな長女の唇に反響が集まっていた。
井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。
