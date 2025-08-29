北村匠海、“兄弟ショット”に反響「兄弟並んでるの見れて嬉しい」「お二人共イケメン」
俳優の北村匠海（27）が29日、俳優の中沢元紀（25）のインスタグラムに登場。NHKの連続テレビ小説『あんぱん』で“弟”を演じた中沢との“兄弟ショット”が公開された。
【写真】「並んでるの見れて嬉しい」北村匠海＆中沢元紀の“兄弟”ショット
28日発売の雑誌『BAILA』10月号に登場した2人。中沢は投稿で「兄貴と2人で、自然体でほぼカメラを気にせず遊んでいる様子を撮影していただきました」とつづり、北村との2ショットをアップ。並んでカメラにほほ笑む“兄弟”の姿を披露した。
この貴重な2ショットにドラマファンからは「見たかったツーショット」「兄貴登場」「兄弟ショット素敵」「久しぶりに兄弟並んでるの見れて嬉しい」「兄弟が一緒に写ってるだけで嬉しい」「お二人共イケメン」など、さまざまな反響が寄せられている。
