加藤綾子、素肌際立つ衣装姿に「服どうなってるの？」「変わらぬ美貌」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】フリーアナウンサーの加藤綾子が28日、自身のInstagramを更新。素肌が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】加藤綾子、爽やかな素肌際立つ衣装
加藤は「今夜テレビ東京『ナゼそこ？＋』20：58〜放送です。ぜひご覧下さい」とテレビ東京系「ナゼそこ？＋」への出演を告知。水色のノースリーブにボリューム袖のようなものがついたトップス、黒いパンツとサンダルを合わせた上品なコーディネートで番組の告知本を手に持ちポーズを取った写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「服どうなってるの？」「変わらぬ美貌で素敵」「相変わらず綺麗」「可愛いです」「爽やか〜」「洗練されたコーデ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
