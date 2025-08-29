乃木坂46メンバー「ナインティナインANN」史上初の事態「まさか2日連続で」
【モデルプレス＝2025/08/29】乃木坂46の久保史緒里が、2025年8月28日放送の「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週木曜25時〜）に出演。ナインティナイン・岡村隆史に翻弄される場面があった。
【写真】「ナイナイANN」ゲストタイトルコールは史上初 乃木坂46メンバー
2023年にナインティナインの岡村隆史が育てているシソの話から交流が生まれ、「ナインティナインのオールナイトニッポン」にゲスト出演、シソ料理を堪能した経緯がある久保。2024年8月には岡村がパクチーを育てていることから、同番組での「パクチーパーティー」に招待され、苦手なパクチーを久々に食する様子が放送された。
1年ぶりのゲスト出演は「お聞きの皆さんこんばんは。 今夜ゲストに呼んでいただきました乃木坂46の久保史緒里です」とタイトルコールから話し始めた久保。スタジオにナインティナインの2人がいないという事態に遭遇し「まさか2日連続で『オールナイトニッポン』のタイトルコールをやるとは」と戸惑いを口にしたが、矢部浩之によれば、ナインティナイン以外の人物がタイトルコールを言うのは、番組史上初なのだという。
また、以前の出演時は事前に食べるものを教えてもらっていたのに対し、今回は「食材の情報がない」と久保。「お祭りに来てください」という2人からの手紙を受け取った久保は「うわぁ、怖いよ！ほぼ肝試しですよね」と、このナインティナインによるお祭りに参加することとなった。
その後祭り会場で出会えた岡村は「ちょっとかき氷食べてって」と久保のために夏祭りの準備中。「猛暑やったんで、色々ベランダで植えたんですけど全部失敗で」と、食材の説明が事前にできなかった理由を説明しながら、削った氷に緑のシロップをかけ始めたようで、久保は「ちょっと、緑のソース、怖い怖い…！」と絶叫。岡村は最終的に「シソだけは今年も順調に行ってね…」と青汁をかけシソを混ぜたかき氷を提供。練乳もかけてはくれたものの「練乳が意味をなしてない！」と久保を絶句させることになった。毎回謎の食べ物を提供してくれる岡村だが、その都度きちんと食べてはくれる久保に、ナインティナインの2人は「本当に嫌でも食べてくれるからいいよね…」と絶賛していた。
この他にも、東北楽天ゴールデンイーグルスのチケットを賭け、紐くじをやったり、腕相撲をやったり、水槽の中にコップへ10円を入れるゲームを行った久保。コップのゲームでは見事2回も成功させたが、やり方がどうの実は違うゲームだどうのと「祭りのおっちゃん」岡村からのらりくらりと難癖をつけられ「こっちが切れたいわって感じですよ！」「切れそう！だから狙って入れたんですって！」と半ギレになる場面も。しかし日頃訪れることがない夏祭りの雰囲気とナインティナインとの楽しいやりとりはしっかり楽しんだ様子。今回の食材は、初年に引き続きの2度目のシソとなったが「じゃがいもが好きで。もう3年くらい言い続けてるんですけど！毎年言ってるんですけど！」と来年のゲスト出演での食材チョイスに向けて何度も岡村に念を押していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆乃木坂46久保史緒里、2晩連続でタイトルコール
◆久保史緒里、ナイナイ岡村隆史に出された食材は
◆久保史緒里「祭りのおっちゃん」に半切れ
