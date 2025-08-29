大谷を超えた注目度？BTS・Vの一挙一動に歓声止まらず　野球と音楽が交差した奇跡の夜

ロサンゼルスのドジャースタジアムが、この日まるで音楽フェスのような熱気に包まれた。主役は野球のスーパースターではなく、世界中で愛されるBTSのV。兵役を終え、再び7人での活動をスタートさせたグループの象徴として、背番号「7」のユニホームをまといマウンドに立った姿は、多くのファンにとって特別な瞬間だった。

左腕から繰り出した投球は見事にノーバウンドで捕手のミットに収まり、スタンドからは大歓声が響き渡る。ベンチでは大谷翔平とも笑顔でハグを交わし、球団関係者からも「想像通り、いやそれ以上に素晴らしい人柄」と称賛を受けた。スターでありながら気さくに振る舞う姿は、観客の心をさらに惹きつけた。

試合が進むにつれ、ベッツやパヘスの一発が飛び出すたび、観客席で立ち上がって拍手を送るVの姿が映し出される。巨大スクリーンに映るたびに悲鳴のような歓声が響き、まるでBTSのライブ会場のような雰囲気すら漂った。

インスタグラムのフォロワーは6900万人を超え、世界的影響力を持つV。彼の登場は、野球ファンだけでなく音楽ファンも巻き込み、スタジアム全体を一つにした。

参考：https://www.instagram.com/reel/DN1M7AX5Pqs/