「デイリースポーツ杯・Ｆ１」（２９日、岸和田）

和歌山県営開催のＳ級シリーズに元阪神タイガース投手の秋山拓巳氏（３４）が来場。１１Ｒ発売中に特設ステージで、デイリースポーツ競輪評論家の三宅伸氏（５６）とトークショーに出演した。

身長１８３センチの三宅氏が「見上げることはあまりないですけどね」と同１８８センチの秋山氏に話しかける。その秋山氏は「僕もあまり見上げることはないですけど、周囲でいえば藤浪（晋太郎）選手は見上げましたね」と明かす。同１９７センチの藤浪はさすがに高すぎるようだ。

競輪場を訪れることが「初めてです」と秋山氏。「現役で一緒ではなかったんですが（元阪神投手で競輪選手の）伊代野（貴照）さん世代の方々は競輪をやっていて（競輪が）身近な存在でしたね」と語る。昨季限りで現役を引退し「体の状態を気にしなくて良くなりました。楽な反面、少し寂しいですね」と明かす。三宅氏と意見が合ったのは「ファンが幻滅しないように」とこれ以上は太らないように努めていること。「鳥谷（敬）さん、糸井（嘉男）さんとか、最近はスマートな阪神ＯＢが多いですから」と引退後は体重過多を気にしているようだ。

先に出てきた伊代野のように、プロ野球選手から競輪選手への転身は多い。三宅氏から「僕も高校時代は野球をやっていました。あの練習に比べたら、競輪選手は楽よ。まだ３４歳。今からどう」と勧められていたが、秋山氏はＯＫサインを出さなかった。

今年の阪神タイガースはセ界の貯金を独占するなど、圧倒的な強さを見せている。秋山氏は「注目はいつ優勝するかだけ。他球団にもっと頑張ってほしいけど…。パ・リーグはソフトバンクと日本ハムが首位を争っていますからね」と現状を分析していた。