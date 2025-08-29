タレントの有吉弘行が２９日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に２０年ぶりに出演。ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」に出演することを高田文夫氏に告げ、壮大な野望を口にした。

この日は有吉とダチョウ倶楽部が生出演。なんと有吉は「ビバリー」に２０年ぶりに出演。「結婚の報告をしにいったのは高田先生だけ」と夏目三久さんとの結婚が決まり、事前にあいさつにいったと告白し、高田氏を喜ばせた。

有吉は「電波少年」以降、全く仕事がなかった当時のことを振り返りながら、ついに「紅白の司会に」と自画自賛。しかも次週の大河ドラマに出演することも発表済み。有吉は「大河ですよ。来ましたよ。服部半蔵」といい、高田氏は「カネオで見たよ。有吉ウォッチャーだから」と大河出演が発表されたＮＨＫ番組も見ていたといい、有吉は爆笑。

しかも「江戸からの知らせによりますと…」と演技まで披露。ダチョウ倶楽部が「ちゃんとしてる」と驚くと、有吉は「おちゃらけの役じゃないんで」と笑った。高田氏は「結構出るの？」と聞くと、有吉は「芝居によりますね。視聴者のお声ですから。今度にかかっている」と次週の演技が評判になればまた出られるのでは？と画策。そして「なんとか主演までいっちゃおう」とまさかの大河主演の野望までぶち上げた。

これには皆「ええ〜！」と驚くも有吉は「もちろんですよ。事務所の力ないのに、大河で主演っていうね」と、紅白司会の次の夢を語っていた。