陸上男子１００メートルの桐生祥秀（２９）＝日本生命＝が２９日、埼玉県川越市の東洋大川越キャンパスの陸上競技場で練習を公開した。代表入りを確実としている、世界選手権東京大会（９月１３日開幕、国立競技場）に向け「個人としては２０１９年のドーハ大会ぶりの世界陸上。楽しんでいきたい」と笑顔で力を込めた。

７月の日本選手権では５年ぶりに優勝。今月３日の富士北麓ワールドトライアルでは、９秒９９をたたき出し、世界選手権の参加標準記録（１０秒００）を突破した。着実に世界陸上への歩みを進めてきた桐生は「今シーズンは１試合１試合、順調。日本選手権を優勝して世界大会に個人で出られるので、１００点」とここまでの過程に満点を出した。

東京大会では決勝進出を決め、満員の国立競技場で走る姿を想像することもある。「あそこに立ちたいという思いと、メダルを獲りたいという思いは、考えれば考えるほど、テンションが上がっていく」。世界選手権でのこれまでの最高成績は、１９年のドーハ大会での準決勝進出。己を超えるため、自身を奮い立たせている。

２２年の休養の原因にもなった潰瘍性大腸炎や、アキレス腱（けん）の痛みも乗り越えてきた。それでも「（気持ちが）折れることはなかった。東京（世界選手権）があるっていうのは、僕自身にもすごく大きかった」。モチベーションとしてきた東京の大舞台で、結果を残してみせる。