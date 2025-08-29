タレントの北斗晶（58）が、「#孫バカ」とハッシュタグを付け、2歳の初孫・寿々ちゃんとの2ショットを披露した。

【映像】北斗晶、初孫・寿々ちゃんの顔出しショット（複数カット）

2023年8月、長男・佐々木健之介さん（26）と女子プロレスラーの凛さん（32）との間に初孫・寿々ちゃんが誕生したことを報告していた北斗。

これまでにも、孫との日常をSNSで発信していて、2歳の誕生日を祝う様子や、ホテルのプールで遊ぶ姿などを披露してきた。

2025年8月23日に更新されたブログでは、一緒に美容室や買い物に出かけた際の写真をアップ。寿々ちゃんの顔出しショットを披露すると「ママとお子様のように見えます」「すーちゃんの横顔、凛ちゃんにそっくりですねぇ」など多くの反響が寄せられていた。

2歳の初孫・寿々ちゃんとの2ショット

28日はInstagramを更新。「#孫バカ」とハッシュタグを付け、寿々ちゃんにアイスを食べさせる、ほほえましい2ショットを披露している。

「夏休みを取らせてもらって少しの間、インスタをお休みさせていただきます。暑い日が続いてますので、皆さんお体に気をつけて下さいね」

北斗の投稿にファンからは、「孫ちゃんと楽しい時間を」「寿々ちゃん可愛い。ほっぺのあたりが北斗さんに似てます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）