ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬½ËÊ¡¡ÖÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2011Ç¯¡¢Âè7²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÉÍÊÕ¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ç¡¢Âè41²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î29Æü¤Ï25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤â¸µµ¤¤Ë¾ÆÆù¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¿ÆÍ§¤¿¤Á¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿1Ç¯¸µµ¤¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¡Ê44¡Ë¡¢À¼Í¥¤Îµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ê30¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ß¥¡×¤ÎÚåÀ¸¡Ê39¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊýÃ£¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë