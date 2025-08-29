２９日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反落。手掛かり材料に欠けるなか、持ち高調整の売りで軟調に推移した。



大引けの日経平均株価は前日比１１０円３２銭安の４万２７１８円４７銭。プライム市場の売買高概算は１８億６６７０万株。売買代金概算は４兆４０６８億円となった。値上がり銘柄数は６３２と全体の約３９％、値下がり銘柄数は９２９、変わらずは５７銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウは７１ドル高と上昇し最高値を更新した。米経済指標が堅調だったことなどが好感された。ただ、東京市場では、日経平均株価が前日までの２日間で４００円超上昇していたこともあり持ち高調整の売りが先行。為替が１ドル＝１４６円台後半へやや円高方向に振れたことも警戒された。週末・月末要因に加え、今晩は米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が発表されることもあり積極的な売買は手控えられた。日経平均株価は午前１０時前に一時２００円を超える下落となったが、その後は下げ渋る動きもみせたものの軟調状態は続いた。



個別銘柄では、レーザーテック＜6920＞や東京エレクトロン＜8035＞、ソシオネクスト＜6526＞が安く、三菱重工業＜7011＞や川崎重工業＜7012＞が値を下げた。トヨタ自動車＜7203＞やホンダ＜7267＞、任天堂＜7974＞が軟調で、ファーストリテイリング＜9983＞や良品計画＜7453＞、リクルートホールディングス＜6098＞が下落した。



半面、ソフトバンクグループ＜9984＞やアドバンテスト＜6857＞が高く、フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞が上昇。東京電力ホールディングス＜9501＞や三菱商事＜8058＞、ＳＢＩホールディングス＜8473＞が値を上げた。楽天グループ＜4755＞や富士通＜6702＞が買われ、電通グループ＜4324＞は海外事業の売却を検討しているとの報道で急伸した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト