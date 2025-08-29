Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、あす３０日(土)にホームで上位のRB大宮アルディージャと対戦する。

勝てば、柴田監督体制では初の連勝。一方、負ければＪ１昇格が大きく遠のく可能性もある重要な一戦。柴田監督と注目選手に話を聞いた。



柴田慎吾監督

「前節の初勝利は沢山の方におめでとうと言っていただいた、すごくありがたい。いい流れは間違いなく利用しなければいけないが、相手が違えば違うゲームになる。

自分たちのやるべきことを整理した上で、大宮戦は思い切ってやるだけ」

「大宮のストロングを出させないこと、出されたときにどう対応するかということを準備した。ハードワークがすごいチーム、特にプレッシングやセカンドボールへの回収も早い。個の能力も高いチームなので、うまく守備をしなければいけないし粘り強さが重要になる。まずは自分たちが主導権を握る、ホームで沢山のサポーターと勝利を分かち合いたい」





出身の浜松大学サッカー部で同期だった、お笑い芸人EXITのりんたろーさんからは・・・「LINEで（初勝利）おめでとうと。「試合中に何の音楽きいているの？」って言われて、音楽じゃない。って話をした笑 学生時代は、『ごんし』だったり『しんご』だったり、『しばた』だったり、彼のテンション次第での呼ばれ方だった」

荒野拓馬選手

「大宮は力のあるチームだが、上位を叩いていかないと上にあがれない。相手コートで奪ってショートカウンターなど、前節同様に前向きにプレーしたいし、ホームなのでより強さを出していきたい。みんなで一つになって新たな目標に向かってやっているし、攻撃的な部分を取り戻そうという意識もある。リスクを負っても攻めて、アタッキングサードでのスペースを突いていきたい」

高嶺朋樹主将

「前節でわかるように、キーパーからつないでシュートまでいく回数は増えているし、ゲームマネジメント含めて攻める意識は統一できていると思う。その中で「自分が勝たせる」という意識を強く持っている。ボランチなので前の選手に良いボールを供給してという考え方も当然あるが、常に自分がゴールを狙うことを含めて、勝たせることを考えている」



浦上仁騎選手（今夏、大宮より完全移籍）

「大宮は非常に良いチーム、特に豊川選手は警戒しなければならない。ボールを受けるのも上手いが、がむしゃらに走る選手なので捕まえづらい選手。しっかりとコーチングして、誰がつくのか、行くのか行かないのか試合の中ではっきりさせながらやりたい。一方で、大宮は守備も固いので攻撃では殴り続けるしかない。「こうすれば点が取れる」なんていう魔法の戦術は世界中どこにもない。固いんだったら殴り続けて破れるまでやるしかない」

「（古巣対戦について）僕は今、北海道コンサドーレ札幌の選手。このエンブレムを背負っているので、とにかくこのクラブのために、このクラブが目標を達成するために全てを出し切る」

長谷川竜也選手

「監督からは自由に動いて良いと言われている。攻撃では結果に繋がるプレーと、相手の背後をしっかりつきながら、かつ足元でボールを受けた時にはチャンスメイクができるように、動き出しの質やボールを受けた後の質で、自分のクオリティを出していきたい」