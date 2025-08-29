女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）が29日、それぞれのインスタグラムで結婚していたことを正式発表した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里が妊娠していることも2人の連名で報告した。

スポニチ本紙の取材ではすでに安定期に入っている。趣里は俳優の水谷豊、女優の伊藤蘭の1人娘。夫妻にとって初孫の誕生にもなる。

スーパーアイドル「キャンディーズ」の「ランちゃん」として人気を博した伊藤が趣里を出産したのは1990年9月21日。35歳の初産は当時としては高齢出産とされ、水谷は伊藤をできるだけ静かな場所で出産を迎えさせてあげたいと環境を整えた。出産当日は自然分娩（ぶんべん）だったが8時間を要し、伊藤は当時を「これが明日も続いたらイヤだと思ったくらい想像を絶する苦しみでした」と振り返っている。その苦しみを支えたのが水谷。出産に立ち会い、手を握って励ました。そして生まれてきた趣里の顔を見て喜び合った。入院中は仕事場から毎晩のように駆け付け、退院前後にはおしめの取り替えも練習した。伊藤はその姿を「ヘンに上手な人です」とユーモアをまじえて説明し「育児はできる限り協力すると言ってくれています」と水谷の優しさをうかがわせて語っていた。

趣里は今回、出産時期を明かしていないが、9月に35歳の誕生日を迎えることから、母・伊藤とほぼ同じ年齢での初産となるのは間違いない。また、夫が俳優活動をしているという共通点もある。この日の発表で趣里と三山は「これからも2人で力を合わせて

心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております」と誓った。

伊藤もこの日更新したインスタグラムで「母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」と祝福。「HappilyEverAfter」「三山凌輝」「趣里」「LoveAndHappiness」とハッシュタグを並べ、趣里への深い愛情をのぞかせていた。