【映画「ヒックとドラゴン」】 9月5日 公開予定

9月5日より日本で公開予定の実写映画「ヒックとドラゴン」と、マンガ「NARUTO-ナルト-」とのコラボビジュアルが公開された。

公開されたコラボビジュアルは、「NARUTO-ナルト-」の作者である漫画家・岸本斉史氏が描き下ろしたもの。ヒックとトゥース、ナルトとガマ吉がそれぞれ描かれ、空中でグータッチする姿が描かれている。

また、本コラボレーションに際し、岸本斉史氏によるコメントも寄せられている。

【岸本斉史氏のコメント】

アニメ「ヒックとドラゴン」は面白すぎたので僕ら漫画家仲間の間では完成度が高い傑作として通ってます。

今度は実写、そりゃね、やっぱり面白すぎるよ！実写ドラゴンの背中は更に何倍も気持ちいい！飛べます！

(C)2025 UNIVERSAL PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)岸本斉史 スコット／集英社