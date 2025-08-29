松井、未定だった上期配当は3円増配

松井証券 <8628> [東証Ｐ] が8月29日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の上期配当を25円(前年同期は22円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社の株主利益還元策については、業績に応じて毎期配当していくことを基本方針としており、その水準は、主たる業務である信用取引を支える最適な自己資本水準、戦略的な投資の環境等を総合的に勘案した上で、配当性向60%以上かつ純資産配当率（DOE）8%以上を基準に決定いたします。当該基本方針に基づき、2025年9月30日を基準日とする中間配当につきまして、1株当たり25円とする予定です。

