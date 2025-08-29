　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


46222.01　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45834.18　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45218.83　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44157.23　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
44046.78　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43633.77　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43095.63　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
43007.02　　均衡表転換線(日足)

42718.47　　★日経平均株価29日終値

42650.51　　6日移動平均線
42259.39　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
42034.03　　25日移動平均線
41863.47　　均衡表基準線(日足)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41045.52　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40972.43　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40471.99　　13週移動平均線
40361.72　　均衡表雲上限(日足)
39910.83　　ボリンジャー:-2σ(25日)
39850.49　　75日移動平均線
39460.83　　均衡表雲下限(日足)
38849.23　　ボリンジャー:-3σ(25日)
38684.60　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38600.96　　200日移動平均線
38457.27　　26週移動平均線
38187.13　　均衡表雲上限(週足)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36897.21　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35869.03　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35109.81　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33280.78　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30692.53　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　31.72(前日25.51)
ST.Slow(9日)　　26.48(前日24.33)

ST.Fast(13週)　 87.54(前日88.10)
ST.Slow(13週)　 89.98(前日90.16)

［2025年8月29日］

