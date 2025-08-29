

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





46222.01 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45834.18 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45218.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44157.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)

44046.78 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43633.77 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43095.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)

43007.02 均衡表転換線(日足)



42718.47 ★日経平均株価29日終値



42650.51 6日移動平均線

42259.39 ボリンジャー:＋1σ(13週)

42034.03 25日移動平均線

41863.47 均衡表基準線(日足)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41045.52 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40972.43 ボリンジャー:-1σ(25日)

40471.99 13週移動平均線

40361.72 均衡表雲上限(日足)

39910.83 ボリンジャー:-2σ(25日)

39850.49 75日移動平均線

39460.83 均衡表雲下限(日足)

38849.23 ボリンジャー:-3σ(25日)

38684.60 ボリンジャー:-1σ(13週)

38600.96 200日移動平均線

38457.27 26週移動平均線

38187.13 均衡表雲上限(週足)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36897.21 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35869.03 ボリンジャー:-1σ(26週)

35109.81 ボリンジャー:-3σ(13週)

33280.78 ボリンジャー:-2σ(26週)

30692.53 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 31.72(前日25.51)

ST.Slow(9日) 26.48(前日24.33)



ST.Fast(13週) 87.54(前日88.10)

ST.Slow(13週) 89.98(前日90.16)



［2025年8月29日］



株探ニュース

