セルビア代表を引っ張るニコラ・ヨキッチを同僚が語る「彼が文句を言うことはない」

優勝候補として「FIBAユーロバスケット2025」を迎えたセルビア代表は、8月28日にラトビアで行われたグループフェーズ初戦でエストニア代表に98－64で勝利した。

この試合ではニコラ・ヨビッチ（マイアミ・ヒート）が18得点4リバウンド6アシスト、アレクサ・アブラモビッチが13得点3リバウンド3アシスト2スティール、フィリップ・ペトルセフが12得点、ボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）が11得点7アシストをマーク。

もっとも、セルビアと言えばやはりニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）だろう。オールラウンドな能力を持つビッグマンは、23分4秒のプレータイムで11得点10リバウンドのダブルダブルに7アシストで大会初戦を終えた。

そんなヨキッチについて、セルビア代表の同僚ヴァシリェ・ミチッチ（現ハポエル・テル・アビブBC／イスラエル）はこう話す。

「最高なヤツさ。すごく謙虚で、本当にユニークなんだ。このチームにいても彼の一貫性と一般的な振る舞いは、ニコラのようなスーパースターかつNBAのリーダーになることを望む全員にとって最高のお手本になっている。だから、彼のリーダーシップを見ることで、みんなに刺激を与えてくれるし、チームのためにハッスルしてプレーしようと仕向けてくれるんだ」

決して口数が多いわけではないものの、ヨキッチはチームのため、数多くの勝利を飾るために献身的なプレーを続けている。NBAでも決めているようなペイントエリアのショットや華やかなパス、堅実で力強いリバウンドを見せてチームを引っ張っている。

31歳のミチッチは、ヨキッチについて「彼が文句を言うことはない。どんなことに対しても不満を口にしないんだ」とも語っており、アンセルフィッシュなチームバスケットを展開するセルビアで中心を務める男の人間性を称えていた。

ヨキッチが率いるセルビアは、30日にポルトガル代表、31日にラトビア代表との試合が組まれている。このチームが見せる連係プレーの数々は必見だ。

【動画】セルビア対エストニア戦のハイライトをチェック！





