¡ÚÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù1¼þÇ¯µÇ°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¡¡¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥¸¥ó¡õ¡Ø¥â¥ó¥¹¥È¡Ù¥¨¥ë¤â»²ÀïÃæ¡ª
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡õPC¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù¤¬¡¢8·î29Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶õ¤ËæÆ¤±¤ëFragment¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù1¼þÇ¯¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥¸¥ó¡õ¡Ø¥â¥ó¥¹¥È¡Ù¥¨¥ë¡Ë
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ù¤«¤é¥¸¥ó¡ÊCV¡§Åç粼¿®Ä¹¡Ë¤¬¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ù¤«¤é¥¨¥ë¡ÊCV¡§±«µÜÅ·¡Ë¤¬¿·¥Òー¥íー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£2Ì¾¤Î¿·¥Ð¥È¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¿·¥¦¥§¥Ý¥ó¥Á¥Ã¥×¡¢ÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¬¥Á¥ã100Ï¢Ê¬¤Î¥¸¥å¥¨¥ë¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö1¼þÇ¯µÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¡ÖÂç´¶¼Õ¡ª¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òºÇÂç500Ëç³ÍÆÀ²ÄÇ½¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Òー¥íー¤ò¤Î¤¾¤¯Á´¤Æ¤Î¥¦¥§¥¢¡¦¥Á¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÂç´¶¼Õ¡ª¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ÀËÜºî¤òÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù¤Î1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢1¼þÇ¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë½ªÆü
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë