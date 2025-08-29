パソコン専門店ドスパラを運営する株式会社サードウェーブは9月23日（火・祝）、フォトグラファーの丹子氏を講師に迎えた「第8回DCPフォトウォーク in 洗足池公園」を開催する。

街や公園を歩きながら撮影するイベントで、参加者同士が世界観を共有し、視野を広げる機会になるという。今回の講師である丹子氏は組み写真に文字入れを得意とするフォトグラファーで、組み写真を意識した撮影方法や構図の作り方について直接指導を受けられる。

撮影機材やカメラ歴は不問で、スマートフォンからミラーレスカメラまで日常使用している機材で参加できる。ただし、より充実した技術指導を受けたい場合は、開放F値の低い標準または中望遠の単焦点レンズを装着した一眼レフカメラかミラーレスカメラの持参を推奨している。

定員は15名で、応募者多数の場合は抽選となる。参加費は無料だが、ドスパラ会員への登録が必要。会員でない場合も新規登録により参加できる。応募締切は9月10日（水）23時00分。

フォトウォーク終了後には講評会を実施し、当日の様子や講評内容は後日DCP公式YouTubeチャンネルで公開する予定。

このイベントはドスパラが展開する「ドスパラ クリエイティブ プロダクション（DCP）」の一環として実施される。DCPはドスパラ会員の創造活動を支援するプログラムで、ゲーム配信や動画制作、写真、音楽制作など幅広いクリエイティブ分野をサポートしている。

イベント名

第8回DCPフォトウォーク in 洗足池公園



日時

2025年9月23日（火・祝）10時00分～15時00分



申込締切

2025年9月10日（水）23時00分



会場

洗足池公園

参加費

無料



定員

15名



応募方法

専用フォームから申し込み

※ドスパラクリエイティブプロダクション（無料）への登録が必要