ブリヂストンスポーツは、“幅広甲高でもスポーティなスパイクレスシューズを履きたい”というゴルファーのニーズに応えた、幅広甲高設計で高いグリップ力を追求したスパイクレスシューズ「ゼロ・スパイク バイター ワイド」（SH2507）を、9月18日に発売する。

同商品は、前モデル（SHG380）対比“足幅”を広げ、圧迫感のない“よりゆったりとした履き心地”にこだわった。上層（柔らかめ）と下層（硬め）の硬度を変えた新設計「2重構造ミッドソール」と、踵部の「TPU製ヒールカウンター」によって、クッション性と安定性を確保している。さらに、インソールは「バイターツアー」で好評のクッション性の高い「2層インソール」を使用することで、高いクッション性を追求した。グリップ性能については、新設計アウトソールを採用することで高いグリップ力を追求している。また、雨にも強い防水仕様となっている。

デザインは、幅広でもすっきりと見えるスポーティなアッパーデザインで、WK（白／黒）、BK（黒）に加え落ち着きのあるアースカラーのWL（白／オリーブ）を加えた3色展開のラインアップとなっている。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月18日（木）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone