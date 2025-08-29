

フォーラムシアター『違和感を演じなおす』

創作現場におけるハラスメントを演じて考える企画 『違和感を演じなおす』が9月6日、8日に池袋・あうるすぽっと3F会議室で開催される。



フォーラムシアターは、ブラジルの演劇活動家、アウグスト・ボアール（1931-2009）によって生み出された『現実に起こっている問題を、演劇を通じて共有し、討論する』手法。

現在、世界90ヵ国以上の学校や地域で活用されているという。流れは以下の通り。

フォーラムシアターの流れ 1．解決されない問題を描いた短い劇を上演。

2．もう一度、同じ劇を上演する。観客は「ここを変えてみたい」と思った箇所で、手を挙げて劇を止め、主人公になり変わって自分の思った行動を試す。他キャストはそれに対応してアドリブで芝居を続ける。

3．観客の介入によって問題はどう変わったか。参加者全員で討論する。

4．２～３を繰り返し、新しい選択肢を発見し合い、よりよい関係や展開を皆で考えていく。



今回の『違和感を演じなおす』は、舞台芸術の創作現場におけるハラスメントが、なぜ生まれ、どうすれば防げるのかを、観客と共に考える。

監修・ファシリテーターは花崎攝。

赤澤ムック、犬飼淳治、エスムラルダ、木ノ本嶺浩、マキノノゾミが、出演・トーク登壇する。

主催者からのごあいさつ 山本タカ（劇団「くちびるの会」代表、劇作家・演出家）

稽古場でのすれ違い、なんとなくで生まれる圧や空気。

それが、誰かの心を苦しめたり、傷つけたり、気づかぬうちにハラスメントにつながってしまうことがあります。

この演劇では、観客がその場に入り、主人公となって演じます。

ひとりの違和感が、誰かの勇気が、現場を少しずつ変えていく。舞台芸術の創作現場を、もっと安心できる場所にしていくために。一緒に考え、一緒に演じ、変えていく未来を探してみませんか？ 赤澤ムック（劇団「黒色綺譚カナリア派」主宰、劇作家・演出家。劇作家協会ハラスメント防止啓発ワーキンググループ所属）

舞台と客席の垣根をこえ、世代や業種も様々な皆さまでフォーラムシアターを行いたい。日本劇作家協会で長年本課題に取り組みながら、考えていたことが実現します。舞台創作に携わる方々だけでなく、舞台芸術を愛する皆さまも、どうぞお気軽にご参加ください。



詳細は公式サイトで。

https://note.com/forumtheatre/n/ne1e6143638aa

