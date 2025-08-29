本拠地ジャイアンツ戦に先発、9勝目はならず

米大リーグ、カブスの今永昇太投手が28日（日本時間29日）、敵地ジャイアンツ戦に先発。7回3失点で9勝目はならなかったが、マウンド上で見せた笑撃ポーズが米ファンの間で話題となっている。

今永は初回に先制点をもらったものの、その裏にアダメズに逆転2ランを被弾。その後、カブスは2回と6回に1点を加えたが、6回裏にまたもアダメズに本塁打を打たれた。

7回3失点とまとめたものの、今季9勝目はならず。試合中には謎の決めポーズを披露した。4回1死、シュミットを空振り三振に仕留めると、投げた勢いのまま半回転してセンター方向を凝視。約2秒間、制止した。

米投球分析家ロブ・フリードマン氏が、自身のXに「ショウタ・イマナガの、時速83マイルのえげつないスプリッター…… そしてK（ストライク）ポーズ」として、このシーンの動画を投稿すると米ファンも爆笑だ。

「ショウタ、面白すぎ」「ショウタが大好き」「（Kが）見えるよ」「1ストライクだけだぞ（笑）」「完全に間抜けで、これには飽きない」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）