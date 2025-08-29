Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。韓国からの帰国を報告し、自撮りショットを公開した。

【画像】佐久間大介の私服ショット／『M COUNTDOWN』オフショット／ENHYPENとILLITからの差し入れに喜ぶ姿

■佐久間大介「日本到着！！！ ただいま！！」

Snow Manは8月28日、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演。パラパラダンスで話題の新曲「カリスマックス」を英語バージョンで披露した。

佐久間は「日本到着！！！ ただいま！！」と帰国を報告。「このままお仕事行ってきま～す (^^) 」と伝え、自撮りショットを公開。

ピンクレンズのサングラスをかけ、黒Tシャツにゴールドのチェーンネックレスを合わせた佐久間が上目遣いでカメラを見つめている。

さらに「バナナマンさんのグッズTシャツ可愛すぎる (^^)」と、古着風のTシャツがバナナマンのグッズであることを明かした。よく見ると「AKA ENPITSU」と記されており、バナナマンがコント内で演じているフォークデュオ「赤えんぴつ」のライブシーンがプリントされている。

ファンからは「さっくんおかえり」「おしゃれな着こなし」「センス良くて素敵」「バンドTみたいでかっこいい」「めっちゃオシャレ」「すっぴんでこのビジュ？」「お顔がかわいすぎる」といった声が寄せられている。

■ショートジャケット＆カーゴパンツの『M COUNTDOWN』オフショット

なお、佐久間は『M COUNTDOWN』出演後に、スタジオでのオフショットを公開。

メンバーカラーのピンクが入ったシャツに黒のショートジャケット＆黒のカーゴパンツを合わせた佐久間が、『M COUNTDOWN』と記されたスクリーンを背景に、ポケットに手を入れてキリリとした表情をしている。

■ENHYPENやILLITからの差し入れに感謝も

また、以前『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で共演したENHYPEN（エンハイプン）やILLIT（アイリット）から差し入れがあったことも明かし、現場の和やかな雰囲気を伝えた。

Snow Man

