卓球の中国超級リーグは29日から9月1日にかけて第3ラウンドが行われる。世界トップの中国選手も参戦する最高峰のリーグとなっている。

成都高新若水居の一員として参戦するのが張本美和（木下グループ）。デビューを果たす見込みの17歳が世界女王と対戦の可能性があり関心が寄せられている。

■平野、蒯曼らも在籍の強豪

張本美は6月の第1ラウンド、7月の第2ラウンドにも選手登録されていたがそれぞれ出場はなし。チームはここまで0勝6敗で最下位に沈むなか、待望の中国超級リーグ参戦を果たす日本の17歳には高い関心が寄せられる。

そんななかで張本美が所属する成都高新若水居が29日の第3ラウンド初日に対戦するのが深圳大学で、世界女王の孫穎莎やTリーグ、木下アビエル神奈川のチームメイトである平野美宇（木下グループ）、現世界4位のサウスポー・蒯曼ら有力選手を揃えている。

マッチアップの可能性があるのが世界1位の孫穎莎で、現在の女子卓球界に君臨する絶対女王。張本美は近年、孫穎莎と国際大会で数々の名勝負を繰り広げてきたなか、中国メディア『捜狐』も「世界ランキング1位の孫穎莎は、日本の新星・張本美和と直接対決する可能性がある」と、この両者の対戦実現を注視している。

『捜狐』は張本美の孫穎莎に対してのコメントを伝えており、「孫穎莎選手は確かな実力があり、欠点がなく、その場での対応力も優れており精神力も強い。彼女は乗り越えるのが難しい山です」とその実力を称賛している。

それでも、昨年10月のアジア卓球選手権の女子団体決勝では孫穎莎を下して優勝に導くなど、日本では最高の世界ランキング6位に急成長を果たした張本美の戦いには期待が高まる。はたして、最高峰のリーグでのデビュー戦でどのような戦いを見せるのか。