【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均)
☆120％以上……過熱に警戒
100％ ……中立
★70％以下 ……底値ゾーン
【8月】
29日(金) 127.96
28日(木) 137.95
27日(水) 144.25／125円高・4万2500円台回復
26日(火) 143.16／413円安・4万2500円割れ
25日(月) 145.43
22日(金) 151.70
21日(木) 144.68
20日(水) 143.91／657円安・4万3000円割れ
19日(火) 146.95
18日(月) 148.41／336円高・4万3500円台回復
15日(金) 139.28／729円高・4万3000円台回復
14日(木) 145.21／625円安・4万3000円割れ
13日(水) 155.21／556円高・4万3000円台突破
12日(火) 149.46／897円高・4万2500円台突破
８日(金) 146.85／761円高・4万1500円台回復
７日(木) 143.18／264円高・4万1000円台回復
６日(水) 140.42
５日(火) 129.17／258円高・4万0500円台回復
４日(月) 125.86／508円安・4万0500円割れ
１日(金) 135.47
31日(木) 134.09／415円高・4万1000円台回復
30日(水) 126.98
29日(火) 126.63／323円安
28日(月) 127.43／457円安・4万1000円割れ
25日(金) 124.09／370円安・4万1500円割れ
24日(木) 123.08／655円高・4万1500円台回復
23日(水) 119.88／1396円高・4万1000円台回復
22日(火) 115.19
18日(金) 120.60
17日(木) 117.41
16日(水) 110.27
15日(火) 116.92／218円高・3万9500円台回復
14日(月) 117.54／110円安・3万9500円割れ
11日(金) 116.45
10日(木) 113.02
９日(水) 113.54
８日(火) 110.88
７日(月) 105.18
４日(金) 104.76
３日(木) 106.26
２日(水) 109.52
１日(火) 109.09／501円安・4万円割れ
【6月】
30日(月) 116.58／336円高
27日(金) 118.78／566円高・4万円台回復
26日(木) 118.02／642円高・3万9500円台回復
25日(水) 110.01
24日(火) 110.08／436円高・3万8500円台回復
23日(月) 102.27
20日(金) 104.05
19日(木) 108.57／396円安・3万8500円割れ
18日(水) 106.49／348円高
17日(火) 100.69／225円高・3万8500円台回復
16日(月) 98.27／477円高・3万8000円台回復
13日(金) 97.97／338円安・3万8000円割れ
12日(木) 108.40
11日(水) 111.82
10日(火) 110.52
９日(月) 111.95／346円高・3万8000円台回復
６日(金) 109.27
５日(木) 109.95
４日(水) 115.98／300円高・3万7500円台回復
３日(火) 116.41
２日(月) 116.69／494円安・3万7500円割れ
30日(金) 126.34
29日(木) 128.44／710円高・3万8000円台回復
28日(水) 122.22
27日(火) 130.92
26日(月) 131.61／371円高・3万7500円台回復
［2025年8月29日］
株探ニュース
