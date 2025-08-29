[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1527銘柄・下落1005銘柄（東証終値比）
8月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2600銘柄。東証終値比で上昇は1527銘柄、下落は1005銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが162銘柄、値下がりは56銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3077> ホリイフード 514 +85（ +19.8%）
2位 <7510> たけびし 2250 +309（ +15.9%）
3位 <3157> ジオリーブＧ 1370 +165（ +13.7%）
4位 <3103> ユニチカ 245 +29（ +13.4%）
5位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1333 +115（ +9.4%）
6位 <3814> アルファクス 313 +26（ +9.1%）
7位 <2266> 六甲バタ 1331 +110（ +9.0%）
8位 <1757> 創建エース 6.5 +0.5（ +8.3%）
9位 <3903> ｇｕｍｉ 645 +42（ +7.0%）
10位 <168A> イタミアート 1614.9 +102.9（ +6.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <260A> オルツ 3.2 -1.8（ -36.0%）
2位 <8616> 東海東京 485.6 -99.4（ -17.0%）
3位 <4369> トリケミカル 2863.5 -406.5（ -12.4%）
4位 <3031> ラクーンＨＤ 671.6 -52.4（ -7.2%）
5位 <8918> ランド 8.5 -0.5（ -5.6%）
6位 <3409> 北紡 212.5 -9.5（ -4.3%）
7位 <5992> 中発条 3134.5 -95.5（ -3.0%）
8位 <3306> 日本麻 839 -23（ -2.7%）
9位 <2656> ベクターＨＤ 148.2 -3.8（ -2.5%）
10位 <8604> 野村 1034 -26.0（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 4280 +77（ +1.8%）
2位 <6723> ルネサス 1780.6 +13.6（ +0.8%）
3位 <9984> ＳＢＧ 16341.5 +111.5（ +0.7%）
4位 <6702> 富士通 3599.9 +23.9（ +0.7%）
5位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4787.1 +30.1（ +0.6%）
6位 <9766> コナミＧ 22546.5 +141.5（ +0.6%）
7位 <8802> 菱地所 3177.2 +19.2（ +0.6%）
8位 <6361> 荏原 3106.1 +18.1（ +0.6%）
9位 <8766> 東京海上 6437.9 +36.9（ +0.6%）
10位 <8308> りそなＨＤ 1503.6 +8.6（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1034 -26.0（ -2.5%）
2位 <4751> サイバー 1760 -35.0（ -1.9%）
3位 <4004> レゾナック 3868.1 -19.9（ -0.5%）
4位 <6920> レーザーテク 15590 -65（ -0.4%）
5位 <5713> 住友鉱 4020.9 -14.1（ -0.3%）
6位 <6762> ＴＤＫ 1929.3 -6.7（ -0.3%）
7位 <3092> ＺＯＺＯ 1369.1 -4.4（ -0.3%）
8位 <7735> スクリン 11345.5 -34.5（ -0.3%）
9位 <6504> 富士電機 9418.7 -26.3（ -0.3%）
10位 <6770> アルプスアル 1806.6 -4.9（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
