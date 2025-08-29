　8月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2600銘柄。東証終値比で上昇は1527銘柄、下落は1005銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが162銘柄、値下がりは56銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3077>　ホリイフード　　　　514　　 +85（ +19.8%）
2位 <7510>　たけびし　　　　　 2250　　+309（ +15.9%）
3位 <3157>　ジオリーブＧ　　　 1370　　+165（ +13.7%）
4位 <3103>　ユニチカ　　　　　　245　　 +29（ +13.4%）
5位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1333　　+115（　+9.4%）
6位 <3814>　アルファクス　　　　313　　 +26（　+9.1%）
7位 <2266>　六甲バタ　　　　　 1331　　+110（　+9.0%）
8位 <1757>　創建エース　　　　　6.5　　+0.5（　+8.3%）
9位 <3903>　ｇｕｍｉ　　　　　　645　　 +42（　+7.0%）
10位 <168A>　イタミアート　　 1614.9　+102.9（　+6.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <260A>　オルツ　　　　　　　3.2　　-1.8（ -36.0%）
2位 <8616>　東海東京　　　　　485.6　 -99.4（ -17.0%）
3位 <4369>　トリケミカル　　 2863.5　-406.5（ -12.4%）
4位 <3031>　ラクーンＨＤ　　　671.6　 -52.4（　-7.2%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　8.5　　-0.5（　-5.6%）
6位 <3409>　北紡　　　　　　　212.5　　-9.5（　-4.3%）
7位 <5992>　中発条　　　　　 3134.5　 -95.5（　-3.0%）
8位 <3306>　日本麻　　　　　　　839　　 -23（　-2.7%）
9位 <2656>　ベクターＨＤ　　　148.2　　-3.8（　-2.5%）
10位 <8604>　野村　　　　　　　 1034　 -26.0（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5802>　住友電　　　　　　 4280　　 +77（　+1.8%）
2位 <6723>　ルネサス　　　　 1780.6　 +13.6（　+0.8%）
3位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　16341.5　+111.5（　+0.7%）
4位 <6702>　富士通　　　　　 3599.9　 +23.9（　+0.7%）
5位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 4787.1　 +30.1（　+0.6%）
6位 <9766>　コナミＧ　　　　22546.5　+141.5（　+0.6%）
7位 <8802>　菱地所　　　　　 3177.2　 +19.2（　+0.6%）
8位 <6361>　荏原　　　　　　 3106.1　 +18.1（　+0.6%）
9位 <8766>　東京海上　　　　 6437.9　 +36.9（　+0.6%）
10位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1503.6　　+8.6（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　　 1034　 -26.0（　-2.5%）
2位 <4751>　サイバー　　　　　 1760　 -35.0（　-1.9%）
3位 <4004>　レゾナック　　　 3868.1　 -19.9（　-0.5%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　15590　　 -65（　-0.4%）
5位 <5713>　住友鉱　　　　　 4020.9　 -14.1（　-0.3%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 1929.3　　-6.7（　-0.3%）
7位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1369.1　　-4.4（　-0.3%）
8位 <7735>　スクリン　　　　11345.5　 -34.5（　-0.3%）
9位 <6504>　富士電機　　　　 9418.7　 -26.3（　-0.3%）
10位 <6770>　アルプスアル　　 1806.6　　-4.9（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

