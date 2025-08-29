ド軍ロースター変更で「最も期待外れの選手と別れ」25億円男は“ブラックホール”のような存在

コンフォートのロースター外をド軍メディアが予想した(C)Getty Images

10月のプレーオフに向けて、ケガ人が続々と復帰する予定のドジャース。“お祭り男”であるキケ・ヘルナンデスもスタメン復帰を果たした。

そんな中、左翼を守る32歳のマイケル・コンフォートがロースターに残るのかが注目されている。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースがオフシーズンにマイケル・コンフォートの獲得に動いた際、球団は左翼のパワーヒッターとして外野陣を補強できると考えていた」とし、1年1700万ドル（約25億円）の契約で加入したが、「事態は計画通りには進んでいない」と記した。

コンフォートはここまで、打率.192、出塁率.298、長打率.333、OPS.631という成績で、「デーブ・ロバーツ監督がどんなに努力しても、コンフォートはブラックホールのような存在だ」と、独特の表現で、もう状態は上向くことはないと見ているようだ。