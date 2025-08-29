THE BOYZ・ニュー、ヒョウ柄Tシャツで存在感抜群！唯一無二のファッションセンスを披露【PHOTO】

ボーイズグループTHE BOYZのニューが、唯一無二のファッションセンスを披露した。

【一問一答】THE BOYZ、脱退騒動後初のカムバックに対する想い

8月29日、THE BOYZのニューは、ワールドツアー「THE BLAZE」の神戸公演に向けて、仁川（インチョン）国際空港を通じて日本へと出国した。

ニューは、モダンで洗練されたファッションスタイルを披露し、ファンの視線を引きつけた。なかでも目を引いたのはヒョウ柄のTシャツだ。ワイルドな柄とラグジュアリーブランドの組み合わせが、トレンディな魅力を演出していた。

ボトムスにはヴィンテージ感のあるワイドデニムパンツを合わせ、トップスとのバランスを取っている。ほどよいウォッシュ加工が施されたグレートーンのデニムは、全体に落ち着いた雰囲気を添えている。そこにシルバーのチェーンブレスレットとブラックのバッグを合わせることで、モノトーンを基調とした安定感のあるコーディネートを完成させた。カジュアルながらも高級感のある彼のスタイリングに視線が集まった。

（写真提供＝OSEN）THE BOYZ・ニュー

ニューは特別な魅力を持つアーティストだ。その大きな特徴の一つは、柔らかくもはっきりとした顔立ちだ。すっきりとした額のラインと自然に流れる前髪の組み合わせが、洗練されながらも親しみやすい印象を与える。深みのある澄んだ眼差しが、見る者の視線を自然と引き寄せる。また、写真からも伝わるように、優れたファッションセンスも彼ならではの大きな魅力だ。

（写真提供＝OSEN）THE BOYZ・ニュー

ニューから感じられる落ち着きと安定感のあるオーラも最大の魅力と言える。過度にならずとも確かな存在感を放つ彼の雰囲気は見る人に安心感と信頼感を同時に与え、ナチュラルなカリスマ性と温かい印象が調和した、ニューならではの個性を完成させている。