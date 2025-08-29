¼«Ì± »²±¡Áª¡ÈÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¡É½¤Àµ¤Ø¡¡Íè·î2Æü¤ËºÆ¤Ó¶¨µÄ¡¡¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¡õ¡È¼º¸À¡ÉµºÜ¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤ÌÀµ¤µ¤ì¤º
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿Í×°ø¤òÁí³ç¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·èÃå¤»¤º¡¢Íè·î2Æü¤ËºÆ¤Ó²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤éÅÞ´´Éô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÍ×°ø¤òÁí³ç¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢ÌÚ¸¶ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï²ñ¹ç¤ÇÊó¹ð½ñ¤ËÄÉ²Ã¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÌÚ¸¶À¿Æó ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÇÔ°ø¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¡ÊÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡Ë¤Þ¤ÀÂ¤é¤¶¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÅª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¼¨¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ë¤ÏÇÔ°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤äÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¼º¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÇÅÀ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ñ¹ç¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¿¹»³Íµ ´´»öÄ¹
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤â¾µ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ°Íý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ê9·î¡Ë2Æü¤ÎÆü¤Ë¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ú¤ó¡¢°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢À®°Æ¤òÆÀ¤Æ¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢Íè·î2Æü¤Î¸á¸å¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«¤¤¤Æ¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£