ÍèÆü¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÊõ¾þÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ì¤ÇÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥â¥ó¥´¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¤Î¥â¥ó¥´¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷¤«¤é¡ÖËü°ú¤¤Î»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖËü°ú¤¤Î»Õ¾¢¡×¥â¥ó¥´¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá 20²ó¤Û¤ÉÍèÆü¤Î¤¿¤Ó¤ËÊõ¾þÉÊÅ¸¼¨²ñ¤ÇÀàÅð·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«¡¡·Ù»ëÄ£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¹ñÀÒ¤Î¥Ð¥¿¡¼¡¦¥à¥ó¥Õ¥¾¥ê¥°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡Ê27Æü¡Ë¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Êõ¾þÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤«¤éÈÎÇä²Á³Ê¤¢¤ï¤»¤Æ145Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹2ËÜ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯4·î¾å½Ü¤Ë»³Íü¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Êõ¾þÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤«¤éÈÎÇä²Á³Ê¤¢¤ï¤»¤Æ500Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È16ËÜ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»³Íü¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÌ¤ÎÊõ¾þÉÊÅ¸¼¨²ñ¤Ç¥Ô¥¢¥¹¤òÅð¤ó¤À¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥â¥ó¥´¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷¤é¤«¤é¡ÖËü°ú¤¤Î»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÍÆµ¿¤âÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅð¤ó¤À¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2020Ç¯°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Êõ¾þÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢20²ó¤Û¤ÉÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Æþ¹ñ¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤ÇÊõ¾þÉÊ¤ÎÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
