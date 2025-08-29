高校ゴルフ界の名門・沖学園（福岡県博多区）の男子寮で起きた寮長による寮生らへの暴力行為。スポーツ活動に力を入れ、2021年に「JLPGAツアーチャンピオンシップ」で初優勝した三ヶ島かな選手（29）など数多くのプロゴルファーを輩出してきた同校が揺れている。NEWSポストセブンは学校関係者らから、暴力行為について話を聞いた。【前後編の後編。暴力事案の詳細を報じた前編を読む】

同校の男子寮ではゴルフ部、野球部、柔道部らの部員が寮生活を送る。学校の敷地内にある寮には、約20人の生徒がおり、8畳ほどの部屋で2名が過ごしている。学校関係者が寮長A氏の暴力行為について語る。

「6月中旬に寮生が寮長のA氏から暴力を受けたことを学校が把握。そのときに、複数の寮生らがA氏から暴言を浴びせられ、暴力をふるわれていたことを学校に訴えました。

その際、6月上旬の夜に、寮生が部屋のエアコンを切り忘れていたことに激怒したA氏が至近距離からステンレス製のコップを投げつけ、寮生のうち1人の右目付近に直撃して流血。翌日に病院で目元を数針縫うことになったという事案も発覚したのです」

コップを投げられてケガをした寮生の保護者が振り返る。

「6月17日に先生から連絡があり、6月上旬の目のケガが寮長による暴力だったことを聞きました。『寮長は6月17日付けで解雇しました』『今からいろいろ聞き取りしていく』という感じの短い内容で驚きました。寮生活を送る子どもとは離れて生活していますし、これからどうなっていくのかと不安でした……」

学校は6月17日付けで男子寮生の保護者らに向けて校長名で『男子寮における寮長の不適切な言動に関するお詫び』という文書を配布。NEWSポストセブンが入手した同文書には、下記のように記されていた。

《この度は、本校男子寮長の寮生に対する不適切な言動により、男子寮生並びに保護者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと心より深くお詫び申し上げます。さらに直接の被害を受けて身体的、精神的に過度のご負担を強いた寮生たちにつきましては、お詫びのしようもありません》

A氏の不適切な言動については、《本校男子寮寮長であったA氏が、令和6年12月から今年6月にかけて、寮生活でのゴミ出しなどのルールの徹底や生活態度の改善を指導する際に複数名の男子寮生に対して、暴言及び暴行行為を行ったということです。これにより、寮生たちに恐怖心や不信感を与え、学業及び部活動に邁進する気持ちを削ぎ、学校生活に支障をきたしたことはいうまでもありません》

寮長A氏の処遇については、《寮長が、保護者の皆様からお預かりした大切な子ども達であるという基本的な認識や子ども達の生活を預かるという責務に対する認識が甘かったことが原因であり、その指導態度を管理できなかったと痛感しております。A寮長につきましては、寮生の気持ちを考慮し、すでに解雇しております》と説明があった。

前出・保護者が現在の思いを打ち明けた。

「学校から電話があった翌日に、先生に電話をして『被害届を出してほしい』と伝えました。1週間後に連絡すると、子どもは警察署で聴取を受けて、学校にも警察が聞き取りを行ったそうです。事案の経緯や調査状況、A氏のことなど『また連絡があったら教えてください』と、私が先生に伝えたのが6月25日でした」

問題発覚から2カ月近くが経過──。保護者のもとに、学校から調査の進捗や説明などは（8月27日現在）届いていないという。実際に同校オフィシャルサイトの「お知らせ」欄を見ても、暴力事案については触れられていない。前出・保護者が憤る。

「学校から誠意ある説明が今もないのは、生徒ではなくて、学校や自分たちを守るためにうやむやにしようとしているのではないかと思ってしまいます。寮長の暴力行為について、学校側がどのような調査を行い、どのような事実確認をしたのか。

第三者に調査を依頼しているのか否か、まったく説明がありません。事案は公にされることなく、文書1枚だけで保護者説明会も開かれていません。加害者を許すことはできず、子どもは精神的なストレスを抱えたまま今も寮生活を続けています。学校の対応には不信感を感じています」（同前）

沖学園に暴行事案などについて問い合わせる と以下のように回答した。

「令和6年12月から令和7年6月までの間、当時の寮長による寮内での寮生への不適切な行為はありました。学校は直ちに寮長を変更して当該生徒により寄り添う対応をずっと心がけております。個別の事案については生徒に関することであり、説明は控えさせていただきます。保護者への説明などは必要に応じて行っていますので、今後もそのつもりです。尚、刑事事件となるのかなどは学校では把握しておりませんが、捜査協力には対応させていただいていおります」

現在、寮ではA氏の前任だった年配の男性が寮長を務めている。前出・学校関係者によると、警察は『複数の被害生徒がいるため、慎重に捜査を進めている』という。学校は誠実な姿を生徒たちに見せることができるだろうか。

