ばっちりメイクで雰囲気激変！陸上・田中希実　まるで別人のモデル姿「ＣａｎＣａｍ」特集で見せた

陸上女子１５００メートルと５０００メートルで今年９月の東京世界陸上代表・田中希実（ニューバランス）が、雰囲気ガラリのモデル姿を披露した。

２９日までにインスタグラムを更新し「ＣａｎＣａｍ特別編集本」の撮影に参加したことを報告。「８月２７日発売の東京２０２５世界陸上応援ＭＯＯＫ『ＧＥＴ ＳＥＴ ＧＯ』に特集ページ『喫茶店と本と私』としてご掲載頂きました」と伝えた。

撮影場所はレトロな喫茶店。「撮影の行われたカフェへはこの日初めて訪れましたが、Ｃｈｉｌｌ ｔｉｍｅにぴったりな落ち着く空間」とほっと一息。「なんと過去に私が取材で触れたことのある本の作家さんが、カフェ開店時のお客さん第一号だったという奇跡のお話を店主さんに伺いました。その作家さんも店主さんも、まず私のことを知ってくださっていたことが奇跡」と、思わぬ出会いに驚いたそうだ。

「Ｃｈｉｌｌ Ｔｉｍｅと言いつつも、たまたまスケジュールが詰まってしまっていた日で、お店にいられたのはわずかな時間…」とバタバタで撮影。「素敵な空間、美味しい手作りケーキ、丁寧に淹れたコーヒー…。嵐のように去ってしまい、後ろ髪の引かれる思いでした。またいつか是非訪れたいです」と再訪を願い、「＃ＣａｎＣａｍ ＃世界陸上 ＃ムック ＃ｃｈｉｌｌｔｉｍｅ ＃田中希実 ＃のん」とハッシュタグをつけた。

髪をおしゃれにまとめ、キラキラのピアスも。バッチリメイクで美人顔を完成させた。へそ出しのキャミソールに白シャツ、デニムを合わせた洗練コーデを披露。競技の時とは別人のようだ。