日本サッカー協会は２９日、Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表メンバーを発表した。

今回は２０歳以下のロス五輪世代の選手から選出され、国際Ａマッチ期間のため、ＤＦ小杉啓太（ユールゴーデン）、ＭＦ保田堅心（ヘント）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＦＷ塩貝健人（ＮＥＣ）ら海外組４人も選出され、国内組ではＧ大阪からＭＦ名和田我空も選出された。クラブを通して、名和田は「Ｕ―２２日本代表に選出いただき、すごくうれしいという気持ちが大きいです。アジアカップは、必ず勝たなければならない重要な大会だと思いますし、自分にとってもチャンスになる大会だと思っています。日本代表として一戦一戦をしっかりと戦い、アジア相手に勝てるように頑張ってきたいと思います」とコメントした。

今回は２８年ロス五輪を目指す大岩剛監督が率いる活動で、２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の出場権を懸けた大会。日本はアフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦し、各グループ１位の１１チームと、各グループ２位のうち成績上位の４チームにホスト国のサウジアラビアを加えた１６チームが来年のＵ―２３アジア杯に出場する。