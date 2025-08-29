【一覧】欧州ＣＬ１次リーグ、日本人所属チームの対戦相手が決定…遠藤航、南野拓実ら９選手が出場へ
欧州ＣＬの１次リーグ対戦カード抽選が２８日、モナコで行われた。１次リーグは出場３６チームが異なる相手と８試合を行い、上位８チームが自動的に決勝トーナメントに進出。９位から２４位がプレーオフで残り８枠を争う。決勝は来年５月３０日、ブダペスト開催。
日本選手所属チームの対戦カードは次の通り。
【バイエルン・伊藤洋輝】チェルシー、パリＳＧ、クラブ・ブリュージュ、アーセナル、スポルティング、ＰＳＶ、サンジロワーズ、パフォス
【リバプール・遠藤航】Ｒマドリード、インテル、Ａマドリード、フランクフルト、ＰＳＶ、マルセイユ、カラバフ、ガラタサライ
【フランクフルト・堂安律】リバプール、バルセロナ、アタランタ、Ａマドリード、トットナム、ナポリ、ガラタサライ、カラバフ
【トットナム・高井幸大】ドルトムント、パリＳＧ、ビリャレアル、フランクフルト、スラビア・プラハ、ボデグリムト、コペンハーゲン、モナコ
【アヤックス・板倉滉】インテル、チェルシー、ベンフィカ、ビリャレアル、オリンピアコス、マルセイユ、ガラタサライ、カラバフ
【スポルティング・守田英正】パリＳＧ、バイエルン、クラブ・ブリュージュ、ユベントス、マルセイユ、ナポリ、アルマトイ、ビルバオ
【スラビア・プラハ・橋岡大樹】バルセロナ、インテル、アーセナル、アタランタ、ボデグリムト、トットナム、ビルバオ、パフォス
【コペンハーゲン・鈴木淳之介】ドルトムント、バルセロナ、レバークーゼン、ビリャレアル、ナポリ、トットナム、アルマトイ、カラバフ
【モナコ・南野拓実】マンチェスターＣ、Ｒマドリード、ユベントス、クラブ・ブリュージュ、トットナム、ボデグリムト、ガラタサライ、パフォス