　欧州ＣＬの１次リーグ対戦カード抽選が２８日、モナコで行われた。１次リーグは出場３６チームが異なる相手と８試合を行い、上位８チームが自動的に決勝トーナメントに進出。９位から２４位がプレーオフで残り８枠を争う。決勝は来年５月３０日、ブダペスト開催。

　日本選手所属チームの対戦カードは次の通り。

【バイエルン・伊藤洋輝】チェルシー、パリＳＧ、クラブ・ブリュージュ、アーセナル、スポルティング、ＰＳＶ、サンジロワーズ、パフォス

【リバプール・遠藤航】Ｒマドリード、インテル、Ａマドリード、フランクフルト、ＰＳＶ、マルセイユ、カラバフ、ガラタサライ

【フランクフルト・堂安律】リバプール、バルセロナ、アタランタ、Ａマドリード、トットナム、ナポリ、ガラタサライ、カラバフ

【トットナム・高井幸大】ドルトムント、パリＳＧ、ビリャレアル、フランクフルト、スラビア・プラハ、ボデグリムト、コペンハーゲン、モナコ

【アヤックス・板倉滉】インテル、チェルシー、ベンフィカ、ビリャレアル、オリンピアコス、マルセイユ、ガラタサライ、カラバフ

【スポルティング・守田英正】パリＳＧ、バイエルン、クラブ・ブリュージュ、ユベントス、マルセイユ、ナポリ、アルマトイ、ビルバオ

【スラビア・プラハ・橋岡大樹】バルセロナ、インテル、アーセナル、アタランタ、ボデグリムト、トットナム、ビルバオ、パフォス

【コペンハーゲン・鈴木淳之介】ドルトムント、バルセロナ、レバークーゼン、ビリャレアル、ナポリ、トットナム、アルマトイ、カラバフ

【モナコ・南野拓実】マンチェスターＣ、Ｒマドリード、ユベントス、クラブ・ブリュージュ、トットナム、ボデグリムト、ガラタサライ、パフォス