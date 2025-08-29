185万円から！ ホンダ最新「軽バン」がスゴイ！ 専用「ブラック仕立て」外装＆“お洒落内装”を採用！ フラットにもなる「多彩なシートアレンジ」も魅力！ 4WD仕様もある“丸目レトロ顔”な「N-VAN」とは？

オシャレかつ実用的！ アウトドアを彩る軽バン

近年では、アウトドアを楽しむために大型SUVやキャンピングカー以外にも、軽自動車で快適に自然を満喫できるモデルが増えています。

そんななか、ホンダが提案する軽自動車のとあるモデルは、デザイン性と実用性を兼ね備え、アウトドアライフをより豊かにする選択肢として魅力的です。

【画像】超カッコいい！ これが“お洒落内装”のホンダ最新「軽バン」です！（19枚）

その一台とは「N-VAN STYLE＋ NATURE STYLE」です。

カーキ×ブラックの内装がお洒落！

まずホンダの軽自動車ラインナップとして展開されている「Nシリーズ」は、2011年の誕生以来、多彩なモデルを展開してきましたが、2021年の10周年を機に「STYLE＋」として新たなブランドを展開。

そのなかで、N-VANをベースとした特別仕様車として2024年に登場したのが、この「NATURE STYLE」です。

N-VAN自体は2018年に登場した軽バンで、広い室内空間や使い勝手の良い荷室、安定した走破性能、そして高い安全性を兼ね備えています。

商用利用はもちろん、キャンプやアウトドアを楽しむユーザーからも高い評価を受けており、軽自動車ながら自由度の高いライフスタイルを可能にするモデルです。

2024年の改良では、「急アクセル抑制機能」や「ヒーテッドドアミラー」といった新装備が追加され、日常の快適性と安全性も一段と向上しました。

このタイミングで、STYLE＋ NATURE STYLEもラインナップに加わり、アウトドアを意識したデザインがさらに際立っています。

外観は、自然の中で映えるタフなデザインが特徴です。

上級グレード「FUN」をベースに、マットブラックとピアノブラック調のフロントグリルやブラックアウトされたドアハンドルを採用し、力強い印象を演出しています。

専用のシルバー＆ブラックホイールキャップが足元を引き締め、アウトドアにふさわしい精悍な雰囲気を醸し出します。

ボディカラーはプラチナホワイト・パール、ソニックグレー・パール、ナイトホークブラック・パールの3色展開で、どの色も自然環境に調和しつつ個性を引き立てます。

一方、インテリアは落ち着いた配色でまとめられ、洗練された空間を提供します。

インパネはブラック、ガーニッシュにはカーキを取り入れ、シンプルながらも遊び心のあるデザインに仕上がっています。

シートカラーもカーキまたはジャージーカラーの2種類から選択でき、ディーラーオプションのルーフキャリアを追加すればアウトドアギアの積載も容易です。

キャンプやハイキング、サイクリングなど、さまざまなアクティビティに活用できる仕様となっています。

室内は4人乗りで、後席を倒すと大人でも横になれる広大な荷室が出現。

車中泊やソロキャンプにも適しており、自由度の高いレイアウトで多彩なシーンに対応可能です。

搭載されるエンジンは660cc直列3気筒自然吸気で、最高出力53馬力、最大トルク64Nmを発揮。

CVTトランスミッションとの組み合わせにより、滑らかな走行と優れた燃費性能を両立しています。

駆動方式はFFと4WDから選べ、未舗装路や悪路でも安心の走破性を発揮します。

価格はFF車が185万9000円から、4WD車が199万1000円から（消費税込）となっています。

※ ※ ※

N-VAN STYLE＋ NATURE STYLEは、タフでありながら居心地の良い内装を備えた一台です。

広々とした室内空間を活かせば、日常の買い物からキャンプ、車中泊まで、あらゆるシーンで自然との一体感を楽しむことができます。

軽自動車ながら、アウトドアライフを存分にサポートするこのモデルは、自然と共に過ごす時間を大切にしたい人にとって、理想的な選択肢と言えるでしょう。