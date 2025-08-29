日本サッカー協会は２９日、Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表メンバーを発表した。

２８年ロス五輪を目指す大岩剛監督が率いる活動で、２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の出場権を懸けた大会。日本はグループＢに入り、アフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦。各グループ１位の１１チームと、各グループ２位のうち成績上位の４チームにホスト国のサウジアラビアを加えた１６チームが来年のＵ―２３アジア杯に出場する。

今回は２０歳以下のロス五輪世代の選手から選出され、国際Ａマッチ期間のため、ＤＦ小杉啓太（ユールゴーデン）、ＭＦ保田堅心（ヘント）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＦＷ塩貝健人（ＮＥＣ）の海外組４人も選出された。

最年少の１８歳ＦＷ新川志音（鳥栖Ｕ―１８）や、８人の大学生も選出されており、既に海外で活躍している海外組の存在はチームにとって貴重な存在となる。大岩監督は「彼たち（欧州組）に期待したいのは、同じ年代なので、年代間の距離感はあると思いますが、今、彼たちが経験している、ヨーロッパでの厳しさや自分の立ち位置だったり、そういうものは今、国内でプレーしている選手とはまた違うものがあると思います。そういう刺激の部分は選手全員に提供して欲しいですし、それが我々のグループの最高基準でありたいと思いますし、そういう所は期待したい」と話した。

以下が選出メンバー。

【ＧＫ】

２３ 浜崎知康（明大）

１ 小林将天（ＦＣ東京）

１２ 内山翔太（新潟）

【ＤＦ】

１６ 稲垣篤志（明大）

１５ 尾崎凱琉（早大）

５ 関富貫太（桐蔭横浜大）

２１ 小杉啓太（ユールゴーデン）

３ 永野修都（鳥取）

４ 土屋櫂大（川崎）

２２ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

２ 松本遥翔（鹿島）

【ＭＦ】

１３ 保田堅心（ヘンク）

６ 菅沢凱（国士舘大）

７ 山本丈偉（東京Ｖ）

１４ 名和田我空（Ｇ大阪）

８ 嶋本悠大（清水）

１０ 川合徳孟（磐田）

【ＦＷ】

１７ 古谷柊介（東京国際大）

１１ 塩貝健人（ＮＥＣ）

９ 後藤啓介（シントトロイデン）

２０ ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

１８ 石橋瀬凪（湘南）

１９ 新川志音（鳥栖Ｕ―１８）