　日本サッカー協会は２９日、Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表メンバーを発表した。

　２８年ロス五輪を目指す大岩剛監督が率いる活動で、２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の出場権を懸けた大会。日本はグループＢに入り、アフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦。各グループ１位の１１チームと、各グループ２位のうち成績上位の４チームにホスト国のサウジアラビアを加えた１６チームが来年のＵ―２３アジア杯に出場する。

　今回は２０歳以下のロス五輪世代の選手から選出され、国際Ａマッチ期間のため、ＤＦ小杉啓太（ユールゴーデン）、ＭＦ保田堅心（ヘント）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＦＷ塩貝健人（ＮＥＣ）の海外組４人も選出された。

　最年少の１８歳ＦＷ新川志音（鳥栖Ｕ―１８）や、８人の大学生も選出されており、既に海外で活躍している海外組の存在はチームにとって貴重な存在となる。大岩監督は「彼たち（欧州組）に期待したいのは、同じ年代なので、年代間の距離感はあると思いますが、今、彼たちが経験している、ヨーロッパでの厳しさや自分の立ち位置だったり、そういうものは今、国内でプレーしている選手とはまた違うものがあると思います。そういう刺激の部分は選手全員に提供して欲しいですし、それが我々のグループの最高基準でありたいと思いますし、そういう所は期待したい」と話した。

　以下が選出メンバー。

　【ＧＫ】

２３　浜崎知康（明大）

１　　小林将天（ＦＣ東京）

１２　内山翔太（新潟）

　【ＤＦ】

１６　稲垣篤志（明大）

１５　尾崎凱琉（早大）

５　　関富貫太（桐蔭横浜大）

２１　小杉啓太（ユールゴーデン）

３　　永野修都（鳥取）

４　　土屋櫂大（川崎）

２２　岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

２　　松本遥翔（鹿島）

　【ＭＦ】

１３　保田堅心（ヘンク）

６　　菅沢凱（国士舘大）

７　　山本丈偉（東京Ｖ）

１４　名和田我空（Ｇ大阪）

８　　嶋本悠大（清水）

１０　川合徳孟（磐田）

　【ＦＷ】

１７　古谷柊介（東京国際大）

１１　塩貝健人（ＮＥＣ）

９　　後藤啓介（シントトロイデン）

２０　ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

１８　石橋瀬凪（湘南）

１９　新川志音（鳥栖Ｕ―１８）