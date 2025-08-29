２０１８年１月、珍しく東京に雪が積もった日。映画「生きてるだけで、愛。」（関根光才監督）の撮影中の趣里を取材した。この時が初対面だった。同世代の女性である私と他社の記者の顔を交互に見るなり、満面の笑み。「スポーツ紙の記者さんだって聞いたから、おじさんだと思ってた。同世代の女性の記者さんが来てくれて、うれしい！」趣里の素直な反応と笑顔のおかげで、冷え切っていた取材現場がパッと明るくなった。開口一番で心をつかまれた。

それから５年後、父の水谷豊をインタビューした。すぐに趣里との出会いのエピソードを話すと、手をたたいて大笑い。「面白い子でしょ？」。あの日の趣里と同じ豪快な笑い方。似たもの親子だと感じた。

長らく公表していなかったが、水谷は１９８８年に膀胱（ぼうこう）がんと診断された。大親友・松田優作さん（享年４０）と同時期に、同じ大病を患い、主治医も同じ。幸いにも水谷は経過が良好だったが、優作さんは８９年１１月に亡くなった。

優作さんが亡くなった翌年、優作さんの誕生日だった９月２１日に生まれたのが、ひとり娘・趣里。水谷が幼稚園の送り迎えを担当し、ママ友会にも参加した。小学生の時、自転車で最寄りの駅まで送り届けた。

「冬、寒い時に自転車の後ろに乗る娘が僕の服の（ポケット）ところに手を入れてくるんですよね。父親としてはうれしいんですよ。でも、５〜６年生になると、手を入れることもなく、駅が近づくと『バカ、バカ！降ろして！』。ショックですよ」とうれしそうに振り返り、「手は尽くしたというと、おおげさですが…ずいぶん、一緒に時間を過ごすことができたなって思います」。親として宝物のような時間を過ごした。

２０１１年、趣里が芸能界入りしたが、「天国と地獄のある世界」と反対した。出世作になった「生きてるだけで、愛。」の公開時、同作にヌードシーンがあるため、水谷が怒ったと週刊誌に報じられたが、本当は後押ししていたという。

趣里の関係者は以前、「不仲説が嫌で、人目のつく街を２人で手をつないで歩いたそうですが、『そういうときにかぎって、週刊誌に撮られない』と嘆いていました」と話していた。この証言を水谷に質問すると、「あったね〜そんなことも」と懐かしげだった。

２３年、趣里は２４７１人の応募から、ＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」のヒロインを勝ち取った。当時３１歳。オーディション組では、最年長ヒロインだった。水谷は「僕が『子の七光り』って言われないようにしないと」。いわゆる二世俳優の趣里へ、最大級の賛辞を贈った。（水野 佑紀）