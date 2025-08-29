ヤマハ“丸目レトロ”な「新・大型バイク」発売！ ヘリテージ感じる「斬新デザイン」がカッコイイ！ カスタムの可能性も感じる「新XSR700」登場！

ヤマハ“丸目レトロ”な「新・大型バイク」発売！

ヤマハは2025年8月8日、スポーツヘリテージバイク「XSR700 ABS」のカラーリングを変更して発売しました。

オーセンティックな外観が魅力という、新しいXSR700 ABS。

同車は一体どのようなバイクなのでしょうか。

XSR700 ABSは、ヤマハが製造・販売する大型自動二輪車。

まず2016年に欧州での販売がスタートし、その後2017年から日本国内でも販売されました。

おなじくヤマハの大型自動二輪車である「MT-07」のフレームやエンジン、サスペンションといった部分を共有しつつ、丸目のヘッドライトなど、レトロで普遍的なスタイリングと先進技術を併せ持った、ネオレトロなスポーツヘリテージバイクという位置づけのモデルです。

そんなXSR700 ABSが今回、新色をまとって発売。「ラジカルホワイト」と「ディープパープリッシュブルーメタリックC」の2色を設定しています。

ラジカルホワイトは、往年のヤマハスポーツバイクを想起させるグラフィックを継承し、ライン色を従来のブルー系からレッド系に変更。

シンプルなホワイトのボディにブラックホイールを組み合わせ、幅広い層に支持されるカラーリングに仕上がっています。

一方、ディープパープリッシュブルーメタリックCはヤマハのレーシングイメージの強いカラーで、XSRシリーズとしては初採用。

ネオレトロなスタイルに相応しいスポーティさを加味しました。

ボディサイズは、全長2075mm×全幅820mm×全高1130mmで、ホイールベースは1405mm。シート高は835mmです。

パワーユニットには、688cc水冷4ストローク並列2気筒4バルブDOHCエンジンを搭載し、最高出力73馬力／8750rpm・最大トルク67Nm／6500rpmを発揮。

オーセンティックな外観とリラックスして乗れる扱いやすさ、高い動力性能にカスタマイズ性の広さを感じさせるボディワークを調和させた、カジュアルに楽しめる大型バイクとなっています。

車両価格（消費税込）は、100万1000円の設定です。