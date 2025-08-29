29日午前、東京・八王子市で自動運転のバスが街路樹に突っ込む事故があり、乗客2人が軽いケガをしました。

警視庁などによりますと、29日午前11時半ごろ、八王子市の路上で「自動運転のバスが事故をした」と110番通報がありました。

自動運転の実証実験中のバスが道路脇の街路樹に突っ込み、乗客12人のうち2人が軽いケガをしたということです。

東京都・小池知事

「ケガをされた方々もおられるということで、お見舞い申し上げます」

一方、東京都の小池知事は、定例の会見で、「事故の原因究明をしっかりおこなっていくことが必要」と述べました。

また、都の担当者によりますと、八王子市での自動運転バスの実証実験は中止し、ほかの地域で実施中の実証実験は手動運転に切り替えるということです。

自動運転では、道路の状況などによって手動運転に切り替える場合もあり、事故当時、自動だったのか手動だったのかについては確認中だとしています。

都では自動運転技術を活用した都市づくりの取り組みとして、今月23日から31日までの期間に、八王子市の高尾駅周辺で自動運転バスの実証実験をおこなっていました。

この実証実験の自動運転レベルは運転手が乗車する「レベル2」で、乗車定員12人の小型バスでした。