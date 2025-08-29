お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が29日、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。現在のコンビとしての活動状況や、仕事へのスタンスについて語った。

令和ロマンは今月24日に、単独ライブ「RE:IWROMAN」 in Kアリーナ横浜の開催を発表したばかり。コンビとしての単独ライブは、相方・郄比良くるまが4月に吉本興業を退所してから初となる。

番組内でパーソナリティーの元放送作家・鈴木おさむ氏から「ライブやるんでしょ？今、1週間のうちにコンビの仕事、どれぐらいやってるの？」と聞かれると、ケムリは「YouTubeとかラジオとかやってて、週3日くらいは基本会いますけどね。1日いくつか仕事ある中でって考えたら5分の1ぐらいなんですかね」と、現在の活動ペースを明かした。

この流れで鈴木氏が「くるまって芸人の中でもスタイリッシュな仕事してるよね。アマプラのトーク番組とか…でもケムリはどっちかというと泥臭い仕事。旅番組とかいっぱい出ることを望んでるんでしょ？」と2人の活動に目を向けると、ケムリは「いわゆるタレントさんみたいな感じが好き。テレビらしいテレビが。芸人が嫌がるようなひたすらVTR見る番組とかも全然好きなんですよ」と好きなバラエティー番組収録の傾向を語った。

すると鈴木氏は思わず「真逆じゃない？相方と」と、ツッコんでいた。