大切な祖母の火葬後、骨と共に現れた「機械の心臓弁」｜わたしの3人の母【ママリ】

この漫画は、作者・こだころ.(@pipipi.boyoyon)さんが実体験をもとに描いたお話です。両親の離婚を経て、こだころ.さんには「3人の母」がいるようです。それぞれに異なる形で関わってきた3人の存在を思い返し、「誰か1人でも欠けていたら、今の自分はいなかった」と感謝の気持ちをつづります。『わたしの3人の母』第19話をごらんください。

最後の夜を祖母の隣で過ごしたこだころ.さん。たくさん話をし、翌日火葬を行ったのでした。火葬後に残ったものは遺骨と機械の心臓弁。それを見たこだころ.さんは一気に涙が止まらなくなります。

最後の夜は祖母の隣で眠り「私、絶対幸せになるね」と約束をしたこだころ.さん。

翌日、みんなで火葬場に行き、火葬を執り行いました。待っている間、家族はみんな泣いていたそうですが、こだころ.さんは涙を流すことなく、まるで冷たい人間のようでした。

こだころ.さんは遺骨の中に混ざっていた人工の心臓弁を見た途端、祖母とのこれまでの思い出が一気によみがえるのでした。

一気に涙があふれてきたこだころ.さん。「大きくなったらばーちゃの事も描いてね！」昔祖母に言われたことを思い出しました。

こだころ.さんの人生にはかけがえのない存在だった祖母。そんな祖母との昔の約束を果たすことができているいま、天国で祖母が喜んでいる様子が思い浮かぶようですね。

愛情を注いでくれる人がいる大切さ

世の中には「生みの親と育ての親が違う」という家庭もありますが、大切なのは、どれだけの愛情を注いでもらえたかということかもしれません。血のつながりがなくても、深い愛情があれば、子どもは幸せに育つものです。



この漫画の作者・こだころ.さんも、そんな家庭環境の中で育ちました。彼女には、生みの親、継母、そして育ての親である祖母の3人の“お母さん”がいたといいます。決して平たんな道のりではなかったけれど、自分がここまで成長するうえで、それぞれの存在が欠かせなかったと振り返っています。



中でも祖母の存在は特別だったようです。こだころ.さんにとって、祖母は常に味方でいてくれる安心感と、たっぷりの愛情を与えてくれる唯一無二の存在でした。そんな祖母の支えがあったからこそ、現在の自分があると感じているそうです。



子どもにとって「自分は大切にされている」と感じられる存在がそばにいることは、何よりの支えになります。愛情は目に見えないけれど、日々の関わりや言葉の積み重ねによって、しっかりと子どもに伝わっていくものです。



この作品は、愛情のかたちや家族のあり方について、改めて考えさせてくれるお話です。大人になった今だからこそ、自分が受け取った愛情を、次は周りの人へと返していきたいですね。

