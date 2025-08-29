¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Á´¹ñ24¾ì¤òÆ§ÇË¡Û¸µHKT48¡¦¾¾ËÜÆü¸þ¤¬¸ì¤ë¡Ö¼ñÌ£¢ª»Å»ö¡×¤Î³Ú¤·¤µ¡ÖÉé¤±¤¹¤®¤Æ¡Ø¥®¥ã¥é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¡×
¡¡2022Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¾ËÜÆü¸þ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØJLC¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°YouTube¡Ö¤¦¤¤¤Á¤È¤Ò¤Ê¤¿¤Î½®Æ»¾ì¡×¤Î´ë²è¤Ç¤ÏÁ´¹ñ24¾ì¤òÆ§ÇË¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î½÷¿À¡×¤È¤¤¤¨¤ëÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢¿·ÁÏ´©¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ÖPARADE¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¤Î»£±Æ¸å¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°¦¤ÈHKTÂ´¶È¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡×»£±Æ¤ËË¾¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸µHKT48¡¦¾¾ËÜÆü¸þ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¨¡¨¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡ª¡¡»ä¤Ï3Ç¯Á°¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¾¾ËÜÆü¸þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¿Æ¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤âÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤è¤¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Îº¢¤Ï¿Æ¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤â½®·ô¤òÇã¤¨¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¿Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¼ñÌ£¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËºÇ¶á¤Ï¤ª»Å»ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¬¥Á¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÉé¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÉé¤±¤¹¤®¤Æ¡Ö¥®¥ã¥é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¨¡¨¡¡Ö¾¡¤Ä¡×¤È¤«¡ÖÉé¤±¤ë¡×¤È¤«¤Ï½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÊÌ¤Ë¤ª¶â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤ä¤·¤¿¤¯¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¾¡Éé¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡¡¤Ç¤â·î¤Î¼ý»Ù¤Ê¤é¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹!!
¨¡¨¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÉáÃÊ¤Î¤ª»Å»ö¤À¤ÈÁ´Á³Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ä¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦»ä¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤É½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÉáÃÊ¡ÈÈà½÷´¶¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢¡Ö¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ø¼¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¿Í·Á¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¨¡¨¡¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¿Í·Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡³¤³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢Ä¶¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í·Á¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀÎ¤Ï³Ú¤·¤¤²È¤Ë¤¤¤¿¤±¤ì¤Éº£¤ÏÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í·Á¤¬¡¢¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ê¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¢¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¡¼¥È¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡¤Ï¤¤¡£½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î¥¢¡¼¥ÈÅ¸¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿Í·ÁÍ·¤Ó¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿Í·Á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ä¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¹¥¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÉô²°¤Ë¤â¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Ïº£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÉáÄÌ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬³ú¤ó¤ÇÃæ¤ÎÌÊ¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÂç»ö¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç»¨»ï¤Î»ïÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶á¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¸þ¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»¨»ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿»ïÌÌ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤âË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ã¤ÆÆ±¤¸´é¤ò¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±É½¾ð¤òË¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡£É½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤·¤«¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¤¢¤È¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Äñ¹³¤Î¤¢¤ë´é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
HKT48Æ±´ü¤Î³èÌö¤Ë»É·ã
¨¡¨¡¤µ¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÂçºå½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤Î¸åHKT48²ÃÆþ¤ÇÊ¡²¬¤Ë¹Ô¤¡¢Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡¡¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦3Ç¯Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª
¨¡¨¡3Ç¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅìµþÊë¤é¤·¤Ë¤âÆëÀ÷¤ó¤Àº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÅÚÃÏ´ª¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´Ö°ã¤¤¤â¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤Þ¤¡º£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åìµþ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£Âçºå¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤ÏÅìµþ¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡HKT48¤ÎÆ±´ü¤äÀèÇÚ¡¢Í§Ã£¤¬¤¹¤´¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Åìµþ¤Ç¤ªÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎYouTube¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÚ¡¹»Ò¤È¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¤·¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÚ¡¹»Ò¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¦ÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥¿¥¤Î¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¨¡¨¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡ÀîÍ·¤Ó¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î²Æ¹ç½É¤ÇÀî¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àî¤Î´ä¤È´ä¤Î´Ö¤ËÌÖ¤ò¤Ä¤±¤Æµû¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£µûÄà¤ê¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½½Ä·¿¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¾¾ËÜÆü¸þ¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë¡¿2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÈÄ¹165cm¡£16Ç¯¤ËHKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¡¢½é¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¼ñÌ£¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¸ø¼°X¡§@hinata__1211
¸ø¼°Instagram¡§@matsumoto_hinata
»£±Æ¡¿²ÃÆ£¥¢¥é¥¿
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º¸Æ£Ë