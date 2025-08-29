【かわい過ぎる】三男が初めて学童で作った“アート作品”に8.5万いいね「センスがある」「GOOD」【ママリ】

発想力が秀逸

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿です。

ゴンゾウR4のおうちの三男さんが、学童で初めてつくった折り紙の作品を見せてくれたそうです。親としては、「どんなものを作ったのかな？」とワクワクしてしまいますよね。その作品というのがこちらです。

ⒸR453374510

三男（6）が初めて学童で作った作品

『食べられたお魚、けど元気』

思わず二度見してしまいそうな斬新な折り紙の作品です。食べられちゃってもすごく楽しそうなお魚さん。子どもの自由すぎる発想力って本当にすごいですよね。大人の想像を軽々と超えてきます。作品名も良いですね、『食べられたお魚、けど元気』。三男さんのセンスの良さを感じます。



この投稿には「センスがあるお子さんですね」「アート！！ＧＯＯＤ！！おじさん、好きです！！」といったリプライがついていました。次は学童でどんな作品が生まれるのか楽しみな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）