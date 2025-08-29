臨月の嫁に【義母からLINE攻撃】「早く孫に会いたい」に夫も絶句…陣痛室にも来る気満々！【ママリ】
出産を無事終えるまでは、心穏やかに過ごしたいですよね。この記事では、義母から毎日LINEが来てストレスが溜まっているといった投稿を紹介します。臨月に入ってから、毎日のように義母から体調を気にするLINEが来るという投稿者さん。「まだ大丈夫」と返しているのですが、早く孫に会いたいという気持ちが強くて…。
投稿者さんと同じように、出産前の義母の言動に悩まされたという声が多数ありました。赤ちゃんが産まれるのを楽しみにしてくれるのはありがたいですが、産むのはお母さんですし、お母さんとお父さんの子ですよね。
義母が毎日LINEしてくる…
義母の愚痴です。
臨月に入ってから、毎日のように「体調どう？もうすぐ産まれそう？」っていうLINEが来ます。
夫が鬱陶しがって、私が体調悪くても「全然大丈夫。まだ産まれないし気長に待ってて」って返してるのですが毎晩同じようなLINEが来ます。「赤ちゃんにはやく逢いたい♥️」とか、「早くおばあちゃんにして」とか。
私だって、苦しいし重いし、何より我が子にはやく逢いたいから産みたいわ💢と思いながら…🥲
陣痛きたらすぐ連絡してと言われているのですが、私は夫に産まれてから3日後くらいに来て欲しいと伝えてあります。でも陣痛きたらすぐ来るつもりでいるそうです。私と孫(我が子)のことよりも自分優先？って感じです。会いたい気持ちはわかります。
もう孫フィーバーまじでむり…
陣痛室来るのは夫と実母で勘弁🥲
臨月に入り、おなかも大きくなって少し動くのも大変なのに、毎日義母からまだ産まれないのか連絡が来るのはしんどいですよね。赤ちゃんを産むのは投稿者さんですし、早く会いたいと言って会えるものでもありません。自分の願望最優先の義母に、投稿者さんのストレスもかなり溜まっているようです。
孫フィーバーの義母にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
そ、それはうざい
うざすぎる
私は幸い?コロナ禍で義母がくるの阻止できましたが、普通立場的に気を遣って引いてくれますよね。いや、そうであってほしい。笑
全然生まれそうにないときのまだ？はイライラしますよね😅
私は上のこ2人共、予定日超過したんですが『まだ生まれないの？』の確認が一番イライラしました😅
こっちだって産まれるの待ってるんだよ！ってキレたことありますw
すでに孫フィーバー始まってますね🥲
早くおばあちゃんにして…って😨あなたをおばあちゃんにするために産むんじゃないですけど😅って思ってしまいます🤣
もう少しそっと見守ってもらえると、投稿者さんも安心して出産に挑めるのではないでしょうか。
