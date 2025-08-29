「信じられないかもしれないけど、これ触ってほしくて甘えん坊してる顔」



【写真】全力で甘えているらしい白目のすごい顔をアップで見る

そんなコメントとともに投稿されたのは、白猫の女の子「おもち」ちゃんの写真です。爪研ぎ用のダンボールのくぼみに体を預け、アゴをのせてペロッと舌を出し、白目をむいたおもちちゃん。寝ているのか起きているのかわからない夢うつつな表情に見えますが、実際にはその視線はしっかり飼い主さんに向けられています。今にも「はやく撫でてー」と甘える声が聞こえてきそうです。



この写真は3.8万件超の“いいね”を集め、多くの人を釘付けにしました。どうやらこの“アピール顔”は、フォロワーたちを楽しませるおもちちゃんのチャームポイントのひとつになっているようです。飼い主のちったんさん（@NYANMARUKE）に詳しくお話を伺いました。



◼️甘えん坊全開の“おねだりフェイス”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「私が部屋を出ようとしたとき、『撫でて行かないの？』とアピールしてきた瞬間を撮影しました。寝ていたわけではなく、しっかり起きています（笑）」



ーーいつ頃から、このような仕草をするようになったのでしょう。



「触れるようになってからだと思います。撫でてほしいときは、そばに来てこの顔をするようになりました。『これは甘え顔なんだな』と気づきました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「もちろん、わしゃわしゃ撫でました！ 体をぐねぐねよじらせて、とても喜んでいました」



ーーおもちちゃんは、どんな性格の子ですか。



「すごく活発で、遊ぶことが大好きです。同居猫を誘って、よく家中を走り回っています」



リプ欄には、「マタタビに反応してるのでは？」とツッコむ声もありました。しかし飼い主さんは「マタタビじゃないんです…」と返信し、正真正銘“甘え顔”であることを説明。さらに、この表情は「自分にとって大好きな顔」であることも明かしました。



寄せられたコメントには、おもちちゃんのクセが強すぎる甘え顔に爆笑と絶賛が相次ぎました。



「渾身のおねだり」

「最高にかわいい」

「怖いーかわいいー」

「こんな顔されたら元気出るわ」

「サイコパス猫ちゃんかわいい」

「猫のこういう顔、好きなんだよね〜」

「白目ー！ でも自分の中では一番かわいいお顔なのね。甘えてるお顔」

「いや、これはもう触ってもらえてる想像だけで気持ちよくなってる顔w」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）