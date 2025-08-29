Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日(金)9時から9月4日(木)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、M2チップ搭載したノートPC「13インチ MacBook Air」やアクティブノイズキャンセリング搭載で騒音や雑音をシャットアウトできる完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 2」など、Apple（アップル）のアイテムがお得に登場しています。

機械学習の性能を持つApple M2チップ搭載した「13インチ MacBook Air」が最大23％オフ！

Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, USキーボード - ミッドナイト
114,800円
（23％オフ）
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, USキーボード - スターライト
114,800円
（23％オフ）
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, USキーボード - スターライト
169,800円
（6％オフ）
アクティブノイズキャンセリング搭載で騒音や雑音をシャットアウト。Appleの「AirPods Pro 2」が14％オフ！

Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能
34,141円
（14％オフ）
iPadでメモや文書、イラストの作成を快適に行えるApple Pencil(第2世代) が28％オフの大特価！

Apple Pencil(第2世代) - 旧パッケージ
15,778円
（28％オフ）
Apple Pencil Pro
20,000円
（8％オフ）
大切な持ち物をいつでも見つけ出せる安心感を。Appleの紛失防止タグ「Air Tag」が18%オフ！

Apple AirTag 4個入り
13,846円
（18％オフ）
Apple AirTag
4,059円
（18％オフ）
Apple製品のディスプレイを安全かつ効率良くきれいにしてくれる、Apple純正の「ポリッシングクロス」がお買い得！

Apple ポリッシングクロス
2,527円
（9％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年8月29日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「AmazonスマイルSALE」